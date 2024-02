Morto l’atleta kenyano Kelvin Kiptum: era primatista mondiale della maratona

Una tragedia ha colpito il mondo dell'atletica con la morte prematura del talentuoso maratoneta kenyano, Kelvin Kiptum, a soli 24 anni. Kiptum, detentore del primato mondiale nella maratona, ha perso la vita in un tragico incidente stradale nella serata di domenica 11 febbraio, mentre viaggiava in Kenya insieme al suo allenatore, Gervais Hakizimana, che è anch'egli deceduto nell'incidente. Una terza persona è rimasta gravemente ferita e trasportata d'urgenza in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, Kiptum stava guidando lungo la strada tra Eldoret e Kaptagat quando ha perso il controllo dell'auto, finendo contro un albero.

Il giovane atleta aveva fatto la storia nel mondo della corsa, stabilendo il primato mondiale con un tempo incredibile di due ore, un minuto e 35 secondi alla maratona di Chicago lo scorso ottobre, un record ufficialmente ratificato solo una settimana prima della sua tragica fine.

La Triste Scomparsa di Kelvin Kiptum

Le parole di cordoglio e sgomento per la perdita di Kiptum sono giunte da ogni angolo del mondo dell'atletica. Sebastian Coe, presidente della World Athletics, ha espresso il suo dolore per la perdita di un atleta straordinario, sottolineando l'incredibile eredità che lascia dietro di sé.

Anche il presidente del Kenya, William Samoel Ruto, ha reso omaggio a Kiptum, elogiandone la forza mentale e la disciplina senza pari. Il giovane atleta era considerato il futuro del Kenya nel mondo dello sport, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità sportiva. Un addio doloroso a un campione che ha segnato la storia con le sue imprese straordinarie. Che possa riposare in pace.