Chi è la coppia arrestata per la Strage di Palermo

Identità svelate: L'uomo e la donna dietro il tragico evento di Palermo. Sabrina Fina e Massimo Carandente, entrambi senza lavoro, sono stati arrestati ieri sera insieme a Giovanni Barreca, il muratore di 54 anni responsabile della strage a Altavilla. L'accusa li ritiene coinvolti nell'incitare Barreca a compiere l'atroce gesto, suggerendo che fosse necessario per liberarsi da presunti demoni. Emergono dettagli sulla loro presunta fanatica religiosità. Barreca stesso ha chiamato i carabinieri all'alba confessando l'omicidio della sua famiglia, lasciando solo la figlia adolescente sopravvissuta, trovata in uno stato di confusione.

Sotto il velo della religione: Il profilo dei coinvolti

Su social media, Massimo Carandente condivideva citazioni religiose, incluso un messaggio del 2 febbraio in cui si identifica come figlio del "Grande Giudice Dio Onnipotente". Le sue pubblicazioni mostrano un'estrema devozione, con richiami alla benedizione divina per sé e la propria famiglia. Altrove, esorta alla vigilanza contro coloro che seminano divisioni e offre parole di speranza e pace.