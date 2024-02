Lloyd Austin, Segretario alla Difesa USA, Ricoverato in Terapia Intensiva

Lloyd Austin, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, è stato ricoverato in terapia intensiva al Walter Reed National Military Medical Center in Virginia per problemi alla vescica. Questa situazione ha portato alla temporanea delega dei suoi compiti alla vice, Kathleen Hicks. Non è stato specificato per quanto tempo rimarrà in ospedale. Austin, che ha recentemente subito un intervento chirurgico per un cancro alla prostata, ha mantenuto segreta questa ultima degenza, sollevando critiche negli Stati Uniti. Un'indagine interna è stata avviata dal Pentagono per verificare se siano state rispettate le procedure di notifica riguardo al suo ricovero.