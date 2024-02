Operazione a Rafah nella notte: Liberati due ostaggi

Nella notte, un'operazione coraggiosa condotta da IDF, l'Agenzia di Sicurezza e la Polizia israeliana ha portato alla liberazione di due ostaggi israeliani a Rafah, nel sud di Gaza. Le forze di difesa israeliane hanno confermato il successo dell'operazione, annunciando il salvataggio di Fernando Simon Marman (60 anni) e Louis Har (70 anni), entrambi del Kibbutz Nir Yitzhak. I due ostaggi sono stati ritrovati in buone condizioni mediche e trasferiti in Israele per ulteriori cure.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha elogiato l'operazione definendola "impressionante", e ha riferito di aver seguito gli sviluppi insieme al primo ministro Benjamin Netanyahu e ai comandanti militari. Entrambi gli ostaggi erano stati rapiti il 7 ottobre dal Kibbutz Nir Yitzhak, vicino al confine con Gaza, durante un tragico evento che ha causato numerose vittime.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha comunicato al primo ministro israeliano Netanyahu la sua preoccupazione riguardo all'operazione militare a Rafah. Ha sottolineato la necessità di un piano credibile per garantire la sicurezza e il sostegno ai civili palestinesi. Biden ha inoltre richiesto misure urgenti per aumentare l'assistenza umanitaria a Gaza e ha ribadito l'obiettivo comune di vedere Hamas sconfitto.

Nel corso della telefonata, i due leader hanno discusso degli sforzi per il rilascio di tutti gli ostaggi e Biden ha espresso la necessità di sfruttare i progressi nei negoziati per assicurare il loro rilascio il prima possibile, contribuendo così a portare un raggio di speranza in una situazione di grande tensione.