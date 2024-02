Donald Trump: La Russia attacchi chi non paga

Tensione crescente mentre l'ex presidente statunitense rilancia vecchie accuse e sconvolge l'Alleanza Atlantica. Donald Trump ha nuovamente scatenato polemiche con il suo discorso recente, in cui ha preso di mira i membri della NATO che non rispettano gli obblighi finanziari. In un momento già delicato per le relazioni internazionali, le sue parole hanno aggiunto ulteriore tensione, mentre la Russia di Vladimir Putin guarda con interesse alla situazione.

Trump solleva polemiche alla Nato

In un comizio a Conway, in South Carolina, Trump ha adottato un linguaggio duro, minacciando di "incoraggiare" la Russia ad attaccare i paesi NATO che non soddisfano i loro impegni finanziari. Questo intervento arriva in un momento di conflitto tra Ucraina e Russia, con implicazioni significative per la sicurezza globale.

L'ex presidente ha anche rievocato un episodio passato in cui avrebbe affermato che gli Stati Uniti non difenderebbero i paesi "morosi" all'interno della NATO. Questo ha sollevato preoccupazioni e ha portato la Casa Bianca a reagire prontamente, specialmente considerando il contesto internazionale già complesso.

Le sue dichiarazioni hanno provocato una rapida replica dalla NATO e dalla Casa Bianca. Il segretario generale della NATO, Stoltenberg, ha ribadito l'impegno dell'Alleanza nella difesa di tutti i suoi membri, mentre la Russia ha cercato di placare le preoccupazioni sottolineando che non ha intenzione di attaccare nessun paese a meno che non sia attaccata per prima.