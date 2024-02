Funerali Vittorio Emanuele di Savoia: il feretro accompagnato dal figlio

Il Duomo di Torino è stato il palcoscenico di un commovente addio oggi, 10 febbraio, durante i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia. La solenne cerimonia ha visto la partecipazione del Principe Emanuele Filiberto, accompagnato dal Segretario Generale dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata, Johannes Niederhauser, che ha portato con devozione il Collare dell’Ordine.

Mentre il feretro, avvolto nella bandiera del Regno d’Italia e decorato con lo stemma reale, faceva il suo ingresso, il coro intonava l’Inno Sardo, un tocco di rispetto per la terra natia del defunto. Marina Doria, insieme alla moglie di Emanuele Filiberto, Clotilde, e alle loro figlie, Vittoria e Luisa, hanno seguito il feretro con commozione.

Un Addio alla Reale Grandezza: Funerali di Vittorio Emanuele di Savoia

In prima fila, accanto alla Cappella che custodisce la Sacra Sindone, si sono seduti i membri della famiglia reale, uniti nel dolore e nel ricordo. Anche se assenti fisicamente, il pensiero è andato a Maria Gabriella e Maria Beatrice, trattenute in Svizzera e Messico per motivi di salute.

Il coro Francesco Veniero della chiesa Santuario Madonna del Pilone ha guidato la cerimonia con melodie che hanno toccato il cuore di tutti i presenti. Franco Gabriele Turicchi, il maestro del coro, ha sottolineato l'importanza di questo momento, confermando il legame profondo tra il coro e la famiglia Savoia.

Questo evento non solo è stato un tributo alla memoria di Vittorio Emanuele di Savoia, ma anche un omaggio alla storia italiana che continua a vivere nei cuori di coloro che lo hanno amato e rispettato.