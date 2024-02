Colonnine elettriche: lo stato dell’arte in Italia

Sono già alcuni anni che si parla tanto di auto elettriche, considerate da moltissimi le auto del futuro.

Pensa che in America la vendita di veicoli elettrici ha registrato una crescita del 48% rispetto al 2022, come puoi approfondire in questo articolo.

Anche se in Italia non si registrano ancora questi numeri, poiché per molte persone i costi risultano ancora proibitivi e la soluzione dell’auto elettrica sembra ancora qualcosa di poco adatto al caotico logorio della vita moderna,l’era della mobilità elettrica sembra ormai giunta anche da noi.

E infatti, allo scopo di voler approfondire un argomento che sembra ormai di tendenza, nei paragrafi che seguono potrai scoprire qualcosa in più sulle colonnine elettriche.

Nello specifico, proveremo a delineare lo stato dell’arte in Italia, approfittando della ghiotta occasione per darti qualche info su come trovare quelle più vicine a te.

Cosa sono le colonnine elettriche

Dal momento che il combustibile delle vetture tradizionali nelle auto elettriche è sostituito dall’elettricità, per ricaricarle non si fa tappa presso le normali stazioni di servizio, a cui siamo da sempre abituati.

Punto di approdo per la ricarica delle auto elettriche è rappresentato dalle colonnine di ricarica: si tratta di punti di rifornimento dove è possibile ricaricare il proprio veicolo elettrico.

Differenza tra stazioni elettriche e colonnine elettriche

Puoi aver sentito parlare di “stazioni elettriche”, al posto di “colonnine”.

In realtà, cambia la dimensione del punto di rifornimento, ma non la sostanza: le stazioni elettriche sono, appunto, delle aree di servizio più grandi, che consentono di ottenere una ricarica più potente ed efficiente.

Esistono stazioni elettriche dove si può caricare il proprio veicolo in maniera veloce e ultraveloce, in modo da consentire soste più brevi agli automobilisti durante viaggi e trasferte lunghe.

Le colonnine elettriche, invece, sono dispositivi di dimensioni e potenza più contenute, che forniscono una ricarica meno potente e veloce, ma risultano molto utili quando ci si ferma per soste lunghe.

Come le stazioni di ricarica elettrica possono essere sia pubbliche, che private: non è raro che siano installate nei parcheggi di aziende e piccole attività, ma non sono più così rare le colonnine elettriche installate per uso personale, nel proprio garage.

Come siamo messi in Italia con le colonnine elettriche: lo stato dell’arte

Lo faceva già notare il Sole 24 Ore all’inizio del 2023, come puoi approfondire in questo articolo: la situazione delle colonnine elettriche migliora di anno in anno.

Infatti, nel panorama delle stazioni di ricarica per auto elettriche nel 2023, l'Italia ha fatto importanti progressi, raggiungendo la cifra record di 47.228 punti di ricarica (dato registrato a Settembre 2023).

Questo dato evidenzia una crescita significativa nel numero di installazioni, con un aumento di 10.456 unità nei primi nove mesi del 2023.

Del resto, proprio come si è detto all’inizio di questo articolo, anche il numero di auto elettriche ha registrato un aumento, toccando la quota di 209.338 veicoli.

Un aspetto rilevante riguarda le potenze delle colonnine di ricarica, con l'87,11% dei punti operanti in corrente alternata (fino a 43 kW) e il rimanente 12,89% in corrente continua (da 44 kW in su).

Le differenze tra Nord e Sud

Le regioni del Nord Italia vantano la maggior parte delle installazioni, con la Lombardia in testa alla classifica seguita da Piemonte, Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna. Anche le autostrade stanno diventando sempre più attrezzate per la ricarica elettrica, con 851 stalli disponibili, di cui circa l'80% con potenze superiori a 43 kW.

In realtà, la situazione è da considerare come un work in progress: come puoi leggere in questa pagina del sito dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è previsto un investimento che prevede lo sviluppo di 7.500 stazioni in superstrade e di oltre 13.000 nelle città, con l’ambiziosa idea di raggiungere gli obiettivi europei entro il 2030.

Come trovare le colonnine elettriche e le stazioni di ricarica

Se circoli in autostrada in Italia, puoi trovare 7 stazioni di ricarica ogni 100 km.

Come già detto, la situazione non è omogenea: sicuramente nelle regioni del Nord è più facile trovare colonnine di ricarica nel giro di 10 km, mentre man mano che si scende la distanza si allunga, fino a circa 20 km.

Ad ogni modo, per trovare la stazione o la colonnina elettrica più vicina a te, puoi sfruttare queste due soluzioni.

Le mappe online delle stazioni e delle colonnine elettriche

Utilizzando Google Maps puoi facilmente trovare tutte le stazioni e le colonnine elettriche: ti basta scrivere nell’apposita barra di ricerca le parole “stazioni elettriche” o “colonnine elettriche” e troverai tutte quelle disponibili nelle vicinanze.

Ma non finisce qui: sono tantissimi i siti che offrono mappe aggiornatissime sulle stazioni elettriche disponibili.

Con le App hai le stazioni di ricarica a portata di smartphone

Attraverso alcune comodissime App puoi facilmente trovare la stazione di ricarica più vicina a te, filtrando la ricerca in base alle tue esigenze: se, ad esempio, hai bisogno di una particolare potenza di ricarica, ti basterà settare le impostazioni e otterrai in pochissimi secondi la lista delle stazioni dove ricaricare il tuo veicolo elettrico.

In alcuni casi, è possibile anche effettuare la prenotazione o monitorare il tempo di ricarica.