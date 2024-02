Centrale Fukushima Giappone: perdita acqua con materiale radioattivo

La Fukushima Central Television riporta che circa 5,5 tonnellate di acqua contaminata con materiale radioattivo si sono riversate dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, situata lungo la costa orientale del Giappone. Questo incidente, comunicato dalla Tokyo Electric Power Company (Tepco), è avvenuto questa mattina verso le 8:53, ora locale.

Emergenza a Fukushima: Perdita di Acqua Radioattiva dalla Centrale Nucleare

Durante un'ispezione di routine, i lavoratori hanno scoperto una perdita proveniente da un dispositivo utilizzato per purificare l'acqua contaminata dal nucleare. Anche se la maggior parte dell'acqua sembra essere stata assorbita dal terreno, una verifica nei dintorni non ha rivelato alcuna variazione significativa nei livelli di radiazioni.

La Tepco ha precisato che la zona in cui si è verificata la fuoriuscita è off limits, vietando l'accesso al pubblico. Nonostante l'allarme, al momento sembra che non ci siano gravi conseguenze per l'ambiente circostante.