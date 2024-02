Sanremo 2024: Annalisa seduce, Dargen diverte - I look della prima Serata

Tra eleganza e stravaganza, il Made in Italy trionfa sul palco dell'Ariston, mentre i cantanti sfoggiano stili unici e indimenticabili.

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 ha regalato un vero spettacolo di stile, con le star sul palco dell'Ariston che hanno brillato con outfit che spaziavano dall'elegante al surreale. Il Made in Italy ha dominato la scena, con marchi prestigiosi come Prada, Dolce&Gabbana, e Valentino a farla da padrone.

Tra i protagonisti della serata, Loredana Bertè ha fatto un'impressione indelebile con un minidress nero firmato Pierpaolo Piccioli di Valentino, dimostrando che l'eleganza non ha età. Annalisa ha affascinato con un look femme fatale, indossando Dolce&Gabbana e giocando con autoreggenti a vista e lunghe calze cuissardes. Il duo Santi Francesi ha incantato con un total look sartoriale firmato Dolce&Gabbana, dimostrando un impeccabile senso dello stile.

Tuttavia, non sono mancati momenti più eccentrici, come l'outfit di Dargen D'Amico, ispirato a un orsetto di peluche, che ha suscitato sorrisi e discussioni sui social. Ma anche in mezzo alla stravaganza, alcuni artisti hanno saputo distinguersi con eleganza, come Marco Mengoni, che ha incantato con un mix di brand prestigiosi come Valentino, Fendi, Versace e Emporio Armani.

In un contesto in cui il look gioca un ruolo significativo, i cantanti hanno dimostrato di essere più che semplici esecutori, ma veri e propri interpreti del loro stile personale. Tra abiti scultorei, dettagli preziosi e sfumature punk rock, la prima serata di Sanremo 2024 ha offerto uno spettacolo visivo indimenticabile.