Trattori: Il regolamento Sur e la sfida dell'agricoltura sostenibile

Trattori, che cos'è il regolamento Sur per ridurre l'uso di pesticidi. La proposta di regolamento Sur (Sustainable Use Regulation) non è solo un documento burocratico: è la risposta dell'Unione Europea al bisogno di rendere l'agricoltura più sostenibile, umanizzando il rapporto tra agricoltori, consumatori e ambiente.

Questa proposta, annunciata stamani a Strasburgo dalla presidente Ursula von der Leyen, risale al giugno 2022, in sintonia con l'obiettivo della strategia Farm to Fork. Quest'ultima, concepita come un cammino dalla "fattoria alla forchetta", costituisce un pilastro fondamentale del Green Deal dell'UE, mirato alla transizione verso un'economia continentale più verde e sostenibile.

La proposta di regolamento Sur per ridurre l'uso di pesticidi nell'UE e le implicazioni per agricoltori e ambient

Il regolamento Sur avrebbe dovuto sostituire la direttiva Sud, considerata inefficace, fornendo obiettivi giuridicamente vincolanti per dimezzare l'uso e il rischio di pesticidi entro il 2030. Ma non solo: avrebbe anche imposto regole più rigide per un controllo dei parassiti rispettoso dell'ambiente, promuovendo la gestione integrata degli agenti infestanti.

Tuttavia, nonostante le promesse di sostegno agli agricoltori tramite la politica agricola comune (PAC) dell'UE, la proposta ha incontrato forte opposizione dall'industria agrochimica e dalle grandi imprese agricole.

Il problema rimane: l'uso eccessivo di pesticidi non solo minaccia la salute umana e l'ambiente, ma anche ecosistemi vitali come le popolazioni di api, fondamentali per l'impollinazione e la produzione di miele.

È ora che l'UE riconosca l'urgenza di un cambiamento, dove la sostenibilità agricola non è più una mera proposta, ma una necessità per il futuro delle nostre terre e delle nostre generazioni.