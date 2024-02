WiiM AMP, la scelta definitiva per tutti gli audiofili

Amplificatore compatto e streamer, distribuito in Italia da Audiogamma amplia l’offerta del distributore nel mercato audio italiano.

Un amplificatore potente, un media player senza paragoni, e una app mozzafiato che permette facilmente di ascoltare qualsiasi cosa, questo è WiiM AMP , il prodotto che amplia l’offerta di Audiogamma sul mercato italiano dell’audio.

Wiim Amp è inserito in un contenitore di forma in alluminio ed è caratterizzato da un design compatto e dalla linea elegante, grazie al quale può essere collocato facilmente in ogni contesto di arredo. Per ottenere un sistema audio di alto livello è sufficiente aggiungere una coppia di casse passive e il gioco è fatto!

Dal punto di vista tecnico, WiiM AMP è compatibile con lo standard DLNA e si connette a Wi-Fi, Chromecast, AirPlay 2 o Bluetooth 5.1 sia in trasmissione che in ricezione. Potenza di 2x60W su 8ohm e 2x100W su 4ohm in classe D, supporta gli assistenti vocali Amazon Alexa, Siri e Google Home. A questo si aggiunge la compatibilità con le principali piattaforme di streaming musicale tra cui Spotify, Tidal, Qobuz, Amazon Music, oltre ad essere Roon Ready e multi-room.

Il DAC interno ESS 9018 (32bit/768KHz) è di livello audiophile e il tutto è governato da un processore CPU Quadcore A53 estremamente veloce, in grado di supportare al meglio la App WiiM Home, disponibile sia per iOS che Android. Il dispositivo ha anche un ingresso audio analogico RCA, sub-out, HDMI ARC, USB-A e ottico.

WiiM AMP è tutto quello che si potrebbe volere in una manciata di centimetri quadrati e con una qualità audio incredibile.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 2X100W su 4 ohm, 2X60W 8 ohm

Convertitore DAC: ESS 9018 (32bit/768KHz)

Colori: Space Gray o Silver

Ingressi: HDMI Arc, L&R analogico, ottico TOS-LINK, USB-A

Uscite: Sub out con auto-detect e cross-over aggiustabile tra 30 e 200 Hz

Formati audio: MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, AIFF, WAV, WMA, OGG

Bluetooth: 5.1 A2DP, AVRCP

Rete: IEEE 802.11 b/g/n/ac Dual band, LAN 10/100 Mbps

Protocolli di streaming supportati: AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect,

TIDAL Connect, Alexa Cast, DLNA

Dimensioni (LxAxP): 140x42x140mm.

Peso: 400gr.

Alimentazione: 100-240V 50/60Hz