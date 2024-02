FRED KERLEY VS NOAH LYLES STASERA IN DIRETTA STREAMING DALLE ORE 22:00

Questa sera dalle ore 22:00, va in scena il New Balance Indoor Grand Prix di Boston, il quale riunirà un gruppo di campioni olimpici e mondiali in vista dei 116esimi Millrose Games del prossimo fine settimana a New York.

Il momento clou delle gare di domenica è la resa dei conti sui 60 metri tra gli americani Noah Lyles e Fred Kerley, le ultime due medaglie d’oro dei 100 metri ai Campionati del mondo. Lyles, che ha conquistato i titoli dei 100 e 200 ai Mondiali del 2023, è il campione in carica dopo aver corso un 60 in 6,51 secondi l’anno scorso. Kerley non ha mai corso un 60 in competizione.

Sarà in azione anche il tre volte campione del mondo dei 110 metri a ostacoli Grant Holloway, che correrà i 60 metri a ostacoli.

