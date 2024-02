Sanremo 2024: il Codacons presenta esposto all'Antitrust per caos biglietti

La vendita dei biglietti per il Festival di Sanremo 2024 è al centro di polemiche e dubbi. Il Codacons ha deciso di intervenire presentando un esposto all'Antitrust per indagare sul "caos relativo alla vendita dei biglietti". L'associazione ha anche presentato un'istanza di accesso alla Rai, mirata a esplorare le presunte anomalie legate all'acquisto dei biglietti per il teatro Ariston.

Preferenze Discutibili: La Priorità Accordata ai Dipendenti Rai

Uno degli aspetti che ha sollevato maggiori perplessità è la presunta preferenza accordata dalla Rai ai propri dipendenti durante la procedura di acquisto dei biglietti. Mentre i cittadini dovevano attendere fino al 23 gennaio 2024 per acquistare i biglietti tramite il sito ufficiale, i dipendenti Rai avevano già accesso al sistema il giorno precedente. Questi ultimi potevano acquistare fino a due biglietti ciascuno, con la possibilità di cederli o venderli a terzi.

Richiesta di Trasparenza: Il Codacons si Rivolge alla Rai

Il Codacons, tramite un'istanza formale di accesso, chiede alla Rai di fornire copia degli atti e documenti relativi alla decisione di consentire ai dipendenti di acquistare in anticipo un numero significativo di biglietti. L'associazione esige chiarezza su come ciò abbia potuto avvenire e se i dipendenti abbiano successivamente ceduto o venduto i biglietti, causando un pregiudizio per gli altri cittadini interessati.

Esposizione all'Antitrust: Possibile Abuso di Posizione Dominante da Parte della Rai

Inoltre, il Codacons ha presentato un esposto all'Antitrust per chiedere una valutazione su un possibile abuso di posizione dominante da parte della Rai. L'associazione vuole determinare se la Rai abbia favorito i propri dipendenti nell'acquisto dei biglietti a discapito dei consumatori interessati al Festival di Sanremo. La questione si concentra sulla parità di trattamento e sull'equità nell'accesso ai biglietti, temi fondamentali per la partecipazione alla rinomata kermesse canora.