Rivelato il primo Deep Dive di Vampire Dynasty!

Lo studio di sviluppo Mehuman Games e l'editore Toplitz Productions sono lieti di invitarti a dare un'occhiata dietro le quinte dello sviluppo di Vampire Dynasty. Il primo video di una serie di "Deep Dives" ti darà uno sguardo alla trama dell'attesissimo gioco. La miscela di azione-avventura con esplorazione del mondo aperto, combattimenti intensi, vasta costruzione di castelli e una storia avvincente sul peso e sul piacere di una vita eterna da vampiro, sarà pubblicata entro la fine dell'anno.



Personaggi accattivanti, trame intriganti, scelte dure e conseguenze: Vampire Dynasty non si nutre solo di sangue, ma anche di luoghi comuni e cliché associati agli esseri mitici che si nutrono del fluido vitale degli umani per prosperare e sopravvivere. Il team di Mehuman Games si è assicurato che la narrazione si espandesse su miti famosi e folklore, aggiungendo alcuni nuovi colpi di scena ai non morti amanti della notte.



Nel video, Ian Giedrojc, Sound and Game Designer di Vampire Dynasty, offre uno sguardo approfondito al processo di narrazione e agli elementi collegati che vengono utilizzati per migliorare l'esperienza di gioco e rendere più tangibile l'area immaginaria di Sangavia.





Nei prossimi mesi sono previsti altri video di approfondimento, che daranno uno sguardo alle meccaniche di combattimento, alla costruzione del mondo, alla musica del gioco, alla gestione degli schiavi e molto altro ancora.



Ulteriori informazioni su Vampire Dynasty possono essere trovate sulla pagina ufficiale Steam del gioco, dove è anche possibile inserirlo nella lista dei desideri. L'uscita del gioco in accesso anticipato è prevista entro la fine dell'anno.