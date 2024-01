Extreme Networks - un nuovo access point universale Wi-Fi 7

Extreme Networks presenta un nuovo access point universale Wi-Fi 7 gestito in cloud e gli switch serie 4000





Le soluzioni consentono la creazione di una struttura di rete Zero Trust e sfruttano l'intelligenza artificiale per supportare un numero maggiore di utenti, applicazioni e dispositivi distribuiti

A nnunciate due nuove soluzioni progettate per aiutare le organizzazioni aziendali distribuite a migliorare la connettività di rete, la sicurezza e le prestazioni delle applicazioni. L' AP5020 è un nuovo access point universal Wi-Fi 7 che opera sullo spettro dei 6 GHz progettato per supportare sia applicazioni ad alta ampiezza di banda e sensibili alla latenza che dispositivi IoT, per consentire alle aziende di modernizzare e gestire le operazioni in modo più efficace. Gli switch gestiti dal cloud della Serie 4000 , l'ultima aggiunta al portafoglio universal di Extreme, offrono tempi di configurazione più rapidi ed eliminano quasi tutte le configurazioni manuali. Abbinati a ExtremeCloud ZTNA universale , offrono onboarding, configurazione e applicazione automatizzata dei criteri per rafforzare la sicurezza nel momento in cui le organizzazioni passano a un'architettura Zero Trust in tutta la rete.





Entrambi gli switch AP5020 e 4000 sfruttano le funzionalità AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) e di apprendimento automatico della piattaforma di gestione cloud ExtremeCloud IQ per aiutare a identificare in modo proattivo i problemi di rete e a fornire raccomandazioni che contribuiscono a ridurre i tempi di risoluzione dei problemi IT.





AP5020: un access point Wi-Fi 7 flessibile e gestito in cloud

L'AP5020 è costruito per supportare le applicazioni ad alta intensità di banda e sensibili alla latenza e i dispositivi IoT, per offrire una migliore esperienza agli utenti e una maggiore efficienza operativa anche in ambienti ad alta densità .

Le doppie radio IoT integrate consentono di ridurre il costo totale di gestione e di eliminare la complessità , supportando più casi d'uso IoT paralleli e migliorando le prestazioni. Adesso i clienti possono supportare più dispositivi IoT come sensori, etichette elettroniche per gli scaffali, sistemi di illuminazione o asset tracker attraverso diversi protocolli IoT da un unico punto di accesso.

L'AP5020 offre anche il failover PoE per garantire la continuità della connettività nei casi d'uso mission-critical come gli ambienti sanitari, manifatturieri e scolastici.

Per una maggiore sicurezza, l'AP offre un esclusivo sensore di sicurezza 2x2 che può essere abbinato a Extreme AirDefense per offrire funzioni di prevenzione delle intrusioni wireless. Questa combinazione offre ai clienti una flessibilità , una sicurezza di rete e prestazioni wireless senza pari e si integra con ExtremeCloud Universal ZTNA.





Bob Laliberte, analista di Enterprise Strategy Group , ha commentato: "La combinazione tra rientri in ufficio e iniziative IoT sta aumentando domanda di ambienti Wi-Fi robusti, affidabili e performanti. Fortunatamente, il Wi-Fi 7 offre la velocità , la densità , l'affidabilità e la bassa latenza necessarie per migliorare le prestazioni di applicazioni e dispositivi, e allo stesso tempo la sicurezza della rete. Il nuovo access point Wi-Fi 7 di Extreme avrà un impatto significativo sul throughput, in particolare negli ambienti ad alta densità . Sfruttando le funzionalità di gestione basate sul cloud si potrà ottenere una maggiore efficienza operativa, mentre il miglioramento della connettività , dell'affidabilità e della reattività del punto di accesso Wi-Fi 7 garantirà una migliore esperienza agli utenti finali e aumenterà la produttività dell'organizzazione".





Gli switch della serie 4000: switching semplice e gestito dal cloud

La nuova Serie 4000 comprende le famiglie 4120 e 4220 e amplia l'innovativo portafoglio Universal Switching di Extreme. Sfruttando le soluzioni ExtremeCloud, la Serie 4000 riduce in modo significativo i tempi di implementazione e gestione dei nuovi switch e integra nuove funzionalità :

Instant Stacking, che automatizza la configurazione con un unico pulsante su più switch;

Instant Port, che elimina la necessità di configurare manualmente le porte; e

Instant Secure Port, che offre autenticazione integrata e applicazione dei criteri tramite ExtremeCloud Universal ZTNA.





Il 4120, ottimizzato per edge Layer 2, è disponibile nei modelli a 24 e 48 porte con supporto 1/2,5 multi-gigabit e PoE 90W su tutte le porte di accesso, e offre una capacità di uplink di 200Gb+. Queste funzionalità lo rendono un concentratore di potenza cablato e PoE ideale per gli ambienti ad alta densità . Il 4220 è una soluzione edge cablata Layer 2 estremamente flessibile ed è disponibile nei modelli a 8, 12, 24 e 48 porte con accesso gigabit e multi-gigabit (1/2,5/5Gb), PoE fino a 90W e 4 porte di uplink SFP+.