LE NOVITÀ DI CRANIO CREATIONS ALLA SPIELWARENMESSE DI NORIMBERGA

Dopo il grande successo di My Shelfie , il gioco di strategia tutto incentrato sul piacere dell'organizzazione, quest'anno è in arrivo My Shelfie - The Dice Game , la nuova versione che porta i giocatori nell’accogliente mondo del gioco originale, ma con un entusiasmante colpo di scena : My Shelfie - The Dice Game si concentra sull’utilizzo dei dadi per riempire la propria libreria , mantenendo intatti gli elementi classici come piante, giochi, libri, premi, e naturalmente gli adorabili gatti! La sfida consiste nel ritrovare tutti gli oggetti prima degli altri giocatori, in un'avvincente competizione all’ultimo lancio di dado dove l’ordine non è tutto. L’altra grande novità del 2024 sarà Bower , la sfida per due giocatori che si ispira all'ingegnosità degli uccelli giardinieri e alla loro vena artistica. In Bower, infatti, i partecipanti si vedranno impegnati nella costruzione di elaborati e imponenti nidi , dando sfogo a tutta la loro inventiva per creare una vera e propria opera d’arte. Riusciranno ad immedesimarsi negli operosi uccellini e creare il nido più bello per sbaragliare la concorrenza? Entrambi i giochi, disponibili da questa primavera , offrono esperienze coinvolgenti e originali che si adattano a una vasta gamma di gusti e preferenze.



Il 2024 si preannuncia, quindi, ricco di novità per gli amanti dei giochi da tavolo, mentre i best seller della casa editrice, diventati dei veri e propri classici nel cuore dei giocatori, continueranno a conquistare e divertire gli appassionati. La nuova edizione di Escape Room , in uscita durante l’anno, inviterà i giocatori a risolvere enigmi e scoprire indizi, mentre Nome in Codice trasporterà i partecipanti nel mondo dello spionaggio affinando le loro doti deduttive. Gli aspiranti artisti continueranno a mettersi alla prova con Party Lines , il gioco che unisce creatività e deduzione, e Soqquardo , il primo gioco che espande il divertimento dal tavolo a tutta la casa, scatenerà le serate in famiglia. E ancora, i giocatori con il cuore da studioso potranno continuare a riunire le pagine di un antico manoscritto in Codex Naturalis , e gli amanti del mare si lasceranno ammaliare ancora dagli origami oceanici di Sea Salt & Paper durante avvincenti partite a carte. Con queste premesse, il catalogo di Cranio Creations si appresta a offrire un altro anno di intrattenimento di qualità, confermando la propria reputazione nel mondo ludico.