Bitzee, il pet in 3D debutta nella nuova versione da marzo 2024

Bitzee, il rivoluzionario digital pet in 3D entrato nella top 10 dei giochi più venduti del Natale, debutta nella nuova versione da marzo 2024





Il cucciolo digitale interattivo nato dall’innovazione di Spin Master

debutta nei negozi nel nuovo colore verde acqua, disponibile da marzo 2024.

Uscito in contemporanea mondiale nell’estate 2023, Bitzee, l’innovativo cucciolo digitale in 3D sviluppato e prodotto da Spin Master, ha scalato immediatamente le classifiche, posizionandosi, a pochi mesi dal suo debutto, nella TOP10 dei giocattoli più venduti del Natale in Italia e in numerosi Paesi del mondo, grazie alla capacità di portare un’esperienza di gioco inedita nel mondo dei tech toy e in particolare dei digital pet.

Capace di conquistare i bambini , per l’esperienza di interazione mai finora così “reale” in un virtual pet, ma anche gli adulti, affascinati da una versione alternativa dei cuccioli digitali anni '90, Bitzee per la primavera 2024 torna nei negozi italiani in un nuovo colore, verde acqua, disponibile da marzo.

I Bitzee sono cuccioli digitali interattivi custoditi all'interno di una custodia (pod), che prendono vita attraverso un ologramma colorato che si può toccare e sentire per davvero, permettendo di poter interagire con un cucciolo virtuale in formato 3D, che risponde con reazioni sempre diverse se viene toccato, girato o scosso e, come ogni cucciolo, cresce se viene accudito, amato e nutrito, fino a trasformarsi in un Super Bitzee. Un traguardo che permette di iniziare ad accudire un nuovo personaggio, tra i 15 “collezionabili” all’interno di un unico “pod”, tra cui un cagnolino, un riccio e un coniglietto, oltre a personaggi rari (farfalla, barboncino, camaleonte) e leggendari (come l’unicorno).

Anche se di un colore diverso, questa nuova versione di Bitzee mantiene quindi le stesse caratteristiche che lo hanno trasformato in un vero e proprio fenomeno: l’interattività “immersiva”, la straordinaria giocabilità e la molteplicità di personaggi da “sbloccare” e continuare ad accudire, toccare, accarezzare.

Ogni volta che un cucciolo cresce fino a diventare Super Bitzee, inoltre, si sbloccano altre funzionalità , tra cui divertenti outfit da fargli indossare o speciali giochi interattivi con cui i bambini possono sfidarsi con i loro amici, usando Bitzee come valida alternativa senza schermo a console portatili o ai videogiochi.