Maturità 2024: materie seconda prova scritta, tutti gli indirizzi e le date

Le materie per la seconda prova scritta della Maturità 2024 sono state definite dal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Si delineano così gli esami per circa 500 mila studenti dell'ultimo anno delle superiori, che inizieranno il 19 giugno. Il decreto legislativo 62 del 2017 stabilisce la struttura dell'esame, riportando una prima prova scritta di Italiano comune a tutti gli indirizzi, seguita dalla seconda prova riguardante le discipline specifiche di ciascun percorso di studio.

Nel dettaglio, per i licei, la materia della seconda prova sarà il Greco per il Liceo classico e la Matematica per il Liceo scientifico, comprendendo anche l'opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo. Altri indirizzi prevedono diverse discipline, come la Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico, le Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, e così via. Per gli istituti tecnici, le materie variano a seconda dell'indirizzo, come l'Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.

Le date dell'esame sono fissate per il 19 giugno 2024 per la prima prova scritta di Italiano. La seconda prova, dedicata alle discipline caratterizzanti, seguirà il giorno successivo. Il colloquio avverrà successivamente, dopo la correzione degli scritti. Le commissioni d'esame sono composte da membri interni ed esterni all'istituzione scolastica.