Piano Mattei per l'Africa: si parte con 5,5 miliardi

Il Piano Mattei per l'Africa è finalmente in moto sotto l'egida del governo Meloni, con una dotazione iniziale di cinque miliardi e mezzo di euro. Questo ambizioso progetto, ispirato alla visione di Enrico Mattei, è stato presentato ufficialmente dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell'Aula del Senato, di fronte a una vasta rappresentanza africana proveniente da 25 Paesi diversi, con ben 57 delegazioni presenti.

La dotazione finanziaria prevede circa tre miliardi provenienti dal fondo italiano per il clima e due miliardi e mezzo dal fondo per la Cooperazione allo sviluppo, oltre ad altre risorse che includono crediti, operazioni di donazione e garanzie. Meloni ha sottolineato che il Piano non è un'imposizione dall'alto, ma un'iniziativa aperta alla condivisione e alla collaborazione.

Durante la presentazione, sono stati illustrati alcuni progetti pilota, come un grande centro di formazione professionale sull'energia rinnovabile in Marocco e iniziative per migliorare l'istruzione in Tunisia e la sanità in Costa d'Avorio. Altri progetti sono previsti in Algeria, Mozambico, Egitto, Repubblica del Congo, Etiopia e Kenya.

Le missioni sul campo inizieranno già nelle prossime settimane e seguiranno cinque principali traiettorie: istruzione e formazione, agricoltura, salute, energia e acqua. L'obiettivo dichiarato è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile e creare opportunità per le comunità locali, riducendo così la necessità di emigrare. Meloni ha ribadito l'importanza di garantire a tutti il diritto di non essere costretti a lasciare il proprio paese d'origine.