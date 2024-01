L'attore Alain Delon non sta bene: posto sotto tutela giudiziaria

La magistratura francese ha deciso di porre Alain Delon sotto tutela giudiziaria, come riportato dalla tv Bfm. Questa misura è stata descritta come provvisoria, consentendo all'attore di 88 anni di compiere ancora alcuni atti, tranne quelli di maggiore rilevanza, i quali saranno gestiti da terzi, come ad esempio la vendita di un immobile.

Secondo le informazioni di Bfm, Alain Delon, affetto da tempo da un linfoma e ora anche sotto tutela giudiziaria, è stato designato da un giudice tutelare e un mandatario è stato nominato per agire a suo nome in alcuni affari. La decisione è stata comunicata alla famiglia oggi. Frank Berton, l'avvocato di Anouchka Delon, figlia dell'attore, ha dichiarato: "Dobbiamo essere molto soddisfatti di questa decisione." Yassine Bouzrou, l'avvocato di Hiromi Rollin, l'ex "dama di compagnia" di Delon, l'ha definita una "decisione eccellente", sottolineando che consentirà a una terza persona di assistere l'attore nelle cure mediche e ha spiegato che il giudice ha ritenuto necessario allontanare i figli dalla gestione delle cure mediche del padre.

Anche Anthony Delon, figlio dell'attore, ha commentato la decisione, sperando che possa portare chiarezza e porre fine alle controversie legali sulla salute del padre. Tutto ciò si verifica in un contesto in cui alcuni avvocati, inclusi Christophe Ayela e Frank Berton, hanno presentato denunce e richieste di intervento del tribunale nelle scorse settimane.

La situazione è particolarmente delicata a seguito delle preoccupanti dichiarazioni di Alain Delon durante un'esame medico a luglio 2023, in cui aveva espresso il desiderio di morire, affermando che la sua vita era giunta al termine. Questo episodio è emerso nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria su Hiromi Rollin, la quale è stata denunciata dai tre figli dell'attore. Da un rapporto inviato al tribunale, emerge che il medico ha dichiarato che Delon è in uno stato di esaurimento fisico e psicologico con un forte rischio di suicidio.

Recentemente, Hiromi Rollin ha presentato una denuncia di tentato omicidio contro i tre figli di Delon, affermando che ciò sembrerebbe essere un "tentativo di omicidio premeditato". La procura di Montargis sta attualmente indagando sulle condizioni di salute dell'attore.