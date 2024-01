30 anni fa Silvio Berlusconi: L'Italia è il Paese che amo

Tre decenni fa, Silvio Berlusconi annunciava la sua entrata in politica con parole che ancora risuonano nei nostri ricordi: "L'Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti". Quel giorno segnò l'inizio di una nuova era politica nel nostro Paese, con un imprenditore di successo che decideva di lanciarsi in un'arena finora dominata da professionisti della politica.

Berlusconi portò con sé un vento di cambiamento, rompendo con il passato e proponendo un linguaggio innovativo e fresco. L'Italia era assetata di novità, desiderosa di rinnovare le istituzioni dopo lo scandalo di tangentopoli, che aveva scosso le fondamenta della Prima Repubblica.

Con Berlusconi, il panorama politico italiano subì una trasformazione radicale. Le alleanze oscure lasciarono il posto a coalizioni predefinite, e il Cavaliere guidò un cartello di centro-destra che includeva la sua Forza Italia, i post-fascisti del Movimento Sociale Italiano e gli autonomisti della Lega Nord. Questa nuova realtà si scontrò con la macchina politica collaudata di Achille Occhetto, leader dei post-comunisti del PDS.

Oggi, a tre decenni di distanza, l'Italia è cambiata, ma non necessariamente in meglio. Berlusconi è stato premier per diversi anni, ma il suo partito ha perso terreno nel corso degli anni. L'alleanza di centro-destra è tornata al governo, mentre il centro-sinistra versa in stato confusionale. Nel frattempo, una nuova forza politica, il Movimento 5 Stelle, ha occupato lo spazio della vecchia sinistra.

Tuttavia, la promessa di una "rivoluzione liberale" avanzata da Berlusconi non si è mai realizzata. Lo stato è rimasto presente nell'economia, la burocrazia è rimasta soffocante e le libertà economiche sono diminuite. La classe dirigente è stata smantellata e sostituita da individui improvvisati, con conseguenze disastrose per il Paese.

Oggi, l'Italia si trova in una situazione difficile, con un'economia stagnante, distanze crescenti tra Nord e Sud e un rapporto problematico tra politica e magistratura. Berlusconi è stato il parafulmine di questa tempesta politica, ma le sue conseguenze si fanno ancora sentire.