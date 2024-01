Guerra Israele Hamas: Dove si rischia lo scontro diretto tra Usa e Iran?

Dal Medio Oriente, precisamente dall'Iraq e dalla Siria, fino allo Yemen, si sta profilando la possibilità di uno scontro diretto tra Stati Uniti e Iran. Questo rischio si intensifica a causa dell'espansione regionale del conflitto tra Israele e Hamas. Fazioni legate all'Iran hanno recentemente preso di mira le truppe americane presenti in Iraq e Siria, generando una serie di risposte militari. La tensione si è propagata anche in Pakistan e Yemen, suscitando preoccupazioni sul passaggio da un conflitto per procura a una guerra aperta tra Stati Uniti e Iran.

La Repubblica Islamica, ostile alla presenza statunitense nella regione, ha supportato, addestrato e finanziato milizie sciite anti-occidentali e anti-israeliane. Alcuni di questi gruppi, come i ribelli Houthi nello Yemen, hanno guadagnato notevole potenza, compiendo attacchi che hanno danneggiato la navigazione nel Mar Rosso e spinto interventi da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito.

In Libano, l'Iran può contare su Hezbollah, considerato la forza paramilitare più potente del Medio Oriente e alleato di Hamas. La presenza militare statunitense in Iraq e Siria, sovrapposta a quella iraniana, crea una situazione tesa, mentre in Siria le forze statunitensi affrontano attacchi di gruppi sostenuti dall'Iran.

La situazione più critica sembra concentrarsi nello Yemen, con i ribelli Houthi che intensificano i loro attacchi nel Mar Rosso, minacciando interessi statunitensi e israeliani. Questo gruppo ha il controllo del nord dello Yemen e ha compiuto progressi nella produzione di armi, con gli Stati Uniti che rispondono con l'invio di navi da guerra per proteggere i traffici marittimi.

Mentre Israele e Hamas si confrontano, paesi come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, alleati degli Stati Uniti, sono preoccupati di essere presi di mira da gruppi legati all'Iran. Le tensioni si riflettono nei maggiori dispiegamenti di truppe statunitensi nella regione, con basi in Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Giordania e Turchia. La situazione si complica ulteriormente, mettendo a rischio la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente.