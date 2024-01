Decreto-legge per l'election day: via libera del Cdm

Secondo quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al cosiddetto decreto-legge per l'election day, un provvedimento che include, tra le varie disposizioni, la fusione delle date delle elezioni europee, del primo turno delle elezioni amministrative e delle elezioni regionali in Piemonte, Basilicata e Umbria.

Inoltre, è stata approvata la disposizione contenuta nel decreto-legge per l'election day che apre la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il limite massimo di mandati è stato completamente eliminato.

Tra le altre misure discusse, vi è il cosiddetto disegno di legge Ferragni, che mira a rendere più trasparenti i prodotti le cui entrate sono parzialmente destinate a opere di beneficenza. Inoltre, sono state adottate misure più severe sulla cybersicurezza per contrastare gli hacker e norme per agevolare le missioni nel Mar Rosso. Una conferenza stampa seguirà la riunione del Consiglio dei ministri.