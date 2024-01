Sanremo 2024 Mr. Rain: Sul palco porto leredità di Supereroi

"All'Ariston, presento la canzone ereditata da 'Supereroi', brano che ha conferito a Mr. Rain il terzo posto al festival di Sanremo l'anno scorso. Quest'anno, in gara con 'Due Altalene', una composizione dal significato imponente, creata insieme a Lorenzo Vizzini dopo un anno di trionfi con 'Supereroi': podio a Sanremo, 5 volte platino, terza canzone più venduta del 2023, leader nelle trasmissioni radiofoniche italiane e protagonista di 33 date live tutte sold out. Il successo si è esteso anche in Spagna, dove 'Supereroi' è tra i brani più diffusi. Mr. Rain, riflettendo sulla sua incredibile ascesa, rivela che 'Due Altalene' è nata dalle storie toccanti condivise dopo 'Supereroi', diventando la cosa più significativa della sua vita. La scintilla per questa canzone proviene da una tragica storia di perdita di due figli, ma rappresenta un collage di molte altre esperienze. Il desiderio di condividere ciò che ha ricevuto lo ha spinto a tornare a Sanremo, con l'intento di entrare nei cuori delle persone. La performance sull'Ariston sarà senza coro, una scelta basata sulla sincerità. L'artista non partecipa per vincere, ma per condividere un messaggio positivo. Riguardo alla serata cover, annuncia un ospite inaspettato. Dopo Sanremo, il 1º marzo rilascerà il suo nuovo album, un viaggio da 'Supereroi' a 'Due Altalene'. Un anno intenso si prospetta, con date live già annunciate che promettono di essere straordinarie."