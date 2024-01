Outright Games, il principale editore di intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Hasbro, leader globale nel settore dei giochi , ha rivelato nuovi dettagli sul suo nuovo videogioco, PJ Masks Power Heroes: Mighty Alliance. Dopo il primo videogioco PJ Masks di Outright Games, PJ Masks: Heroes of the Night, questo nuovissimo gioco per giocatore singolo promette di essere ancora più grande e migliore!

PJ Masks Power Heroes: Mighty Alliance segue una trama originale destinata ad essere fuori da questo mondo, mentre i PJ Masks viaggiano oltre la Terra e nello spazio per salvare la situazione! Quando un esperimento va storto nel loro quartier generale super segreto, PJ Power Q, Gattoboy, Gufetta e Gekko devono unirsi ancora una volta per raccogliere la speciale tecnologia che è stata dispersa. I giocatori devono collaborare con Gattoboy e l'equipaggio prima che Luna Girl, Night Ninja e Romeo possano utilizzare la tecnologia per i loro piani malvagi.

PJ Masks Power Heroes: Mighty Alliance Announce Trailer Il gioco conterrà 4 luoghi unici da esplorare, ognuno con le proprie emozionanti nuove missioni, nuovi dispettosi nemici e 8 personaggi giocabili ciascuno con abilità uniche.Scala le pareti verticali nei panni di Gekko, plana con il Bastone del Drago di An Yu e stordisci i nemici con il Disco Solare di Bastet.Man mano che i giocatori avanzano, dovranno risolvere enigmi ed evitare ostacoli come robot, ninja e sfere lunari elettriche, prima di affrontare una battaglia contro un boss in ciascuna delle 4 posizioni.I fan dello show non vedranno l'ora di guidare l'Explorider, il veicolo multiuso ufficiale dei PJ Masks! Stephanie Malham, COO di Outright Games, ha dichiarato: “Siamo lieti di lavorare con Hasbro su un altro gioco dei PJ Masks nell’ambito della nostra continua partnership. In Outright Games ci impegniamo a creare punti di ingresso perfetti per i giovani giocatori e siamo orgogliosi di sviluppare giochi che siano completamente intuitivi, soddisfacendo al tempo stesso un livello di sfida e una curva di apprendimento adeguati”.

PJ Masks è stato presentato in anteprima su Disney Junior nel 2015 e segue le avventure dei PJ Masks: un trio di bambini normali di giorno e supereroi mascherati di notte. Nel 2023 è stata lanciata la serie continuativa PJ Masks: Power Heroes che ha continuato a seguire le avventure di Gattoboy, Gufetta e Geco, introducendo nuovi diversi personaggi eroi, Newton Star, An Yu, Ice Cub, Bastet, Lilyfay e Armadylan.

PJ Masks Power Heroes: Mighty Alliance arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il 15 marzo 2024.