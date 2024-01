GYARADOS SI UNISCE ALLA MISCHIA IN POKÉMON UNITE E NUOVE BATTAGLIE RAID TERACRISTAL SONO DISPONIBILI IN POKÉMON SCARLATTO E VIOLETTO







Il 25 gennaio Gyarados si unirà alla mischia in Pokémon UNITE ! Questo formidabile Pokémon offre mosse entusiasmanti tra cui scegliere, come Cascata, che consente a Gyarados di caricare tre volte di fila a una velocità incredibile, infliggendo danni agli avversari colpiti! Dai un'occhiata a un'anteprima delle altre mosse che Gyarados ha da offrire sull'account ufficiale Twitter di Pokémon UNITE qui .



Sfida Crinealato e Colloferreo in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto!



Da venerdì 26 gennaio 2024, alle 00:00 UTC, a domenica 28 gennaio 2024, alle 23:59 UTC, Crinealato comparirà nelle battaglie Raid Teracristal in Pokémon Scarlatto e Colloferreo comparirà in Pokémon Violetto.



Questi Pokémon avranno diversi Teratipi, quindi preparati saggiamente prima di sfidarli e cerca di unirti alle battaglie Raid Teracristal organizzate da Allenatori che giocano l'altra versione del gioco per completare la tua collezione di Pokémon Paradosso!



