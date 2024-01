Attacchi Houthi nel Mar Rosso: Gli Stati Uniti hanno chiesto aiuto alla Cina

Gli Stati Uniti hanno richiesto alla Cina di intervenire presso l'Iran per limitare le azioni degli Houthi che attaccano navi commerciali nel Mar Rosso. Tuttavia, finora, ci sono scarsi segnali di cooperazione da parte della Cina su questo fronte, nonostante i continui appelli degli Stati Uniti negli ultimi tre mesi. Funzionari americani hanno discusso della questione con alte figure cinesi, ma al momento non ci sono prove significative di pressioni cinesi sull'Iran per frenare gli Houthi. Gli Stati Uniti continueranno a sollevare la questione con la Cina, ma l'ottimismo riguardo a un cambio di atteggiamento cinese è limitato, secondo fonti ufficiali.