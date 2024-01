Il padre di Ilaria Salis : Qualcosa si muove

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avuto una conversazione con il suo omologo ungherese, Peter Szijjarto, in merito al caso di Ilaria Salis, una trentanovenne italiana accusata in Ungheria di aver aggredito due estremisti di destra durante il Giorno dell'Onore. Attualmente detenuta nel Paese danubiano da un anno, la sua situazione è stata descritta dai familiari e dalle organizzazioni non governative che seguono il caso come degradante. Il Ministro ha esposto la necessità di valutare alternative alla detenzione e ha sollevato il problema durante il Consiglio Affari Esteri a Bruxelles.

Durante l'incontro, Tajani ha spiegato di aver discusso con il collega ungherese "il problema della nostra connazionale detenuta in Ungheria, chiedendo che venga trattata nel rispetto delle regole e della dignità umana. Inoltre, se possibile, ho proposto di considerare soluzioni alternative alla detenzione in carcere. Ho così manifestato la nostra attenzione nei confronti della donna, affiancandola agli sforzi della nostra ambasciata a Budapest. Ho richiesto un impegno accurato da parte del governo ungherese per garantire alla nostra connazionale tutti i diritti riconosciuti ai detenuti", ha concluso il Ministro.

Il padre di Ilaria, Roberto Salis, ha accolto con favore le parole di Tajani, dichiarando: "Siamo contenti che qualcosa inizi a muoversi." Ha aggiunto che ora la famiglia aspetta di vedere un piano operativo su come verranno affrontate le questioni sollevate dal Ministro Tajani. Le parole del Ministro hanno riacceso la speranza non solo per i familiari della maestra milanese, ma anche per la stessa Ilaria. "Ho parlato con Ilaria questa mattina, ed è molto speranzosa che tutte le attività di sensibilizzazione sul suo caso che stiamo portando avanti abbiano qualche effetto", ha concluso Roberto Salis.