Nikki Haley critica l'età di Trump mentre DeSantis si ritira

Negli Stati Uniti, l'ex governatrice Nikki Haley, 52 anni, lancia frecciate sulle capacità mentali in declino di Donald Trump, sottolineando l'età avanzata del suo rivale. Haley difende la sua posizione puntando sull'argomento dell'età, dichiarando che la salute mentale di un individuo di 80 anni tenderà a diminuire nel tempo. Tuttavia, il sostegno da parte degli indipendenti sembra cruciale per la sua campagna, anche se alcuni esperti ritengono che abbia commesso un errore strategico evitando i dibattiti televisivi locali.

La sfida nelle primarie repubblicane in New Hampshire mostra Trump in vantaggio di 11 punti su Haley, secondo gli ultimi sondaggi della CNN. Ron DeSantis, governatore della Florida, ha annunciato il ritiro dalla corsa, dichiarando il suo sostegno a Trump, riconoscendo il desiderio della maggioranza degli elettori repubblicani di concedere a Trump un'altra possibilità.

Trump, elogiando l'appoggio di DeSantis, ha dichiarato di essere "molto onorato" e ha anticipato una collaborazione per battere Joe Biden. Nikki Haley ha commentato il ritiro di DeSantis, sostenendo che ora la corsa è tra lei e Trump. Tuttavia, resta incerto se i voti di DeSantis, inizialmente orientati all'anti-Trump, andranno ora all'ex presidente. La strada per la ricandidatura di Trump sembra essere agevolata.