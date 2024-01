Messico: Scontri mortali tra sicari e autorità nella tentata liberazione del figlio di un Boss

In Messico, una tragica situazione si è verificata quando un convoglio composto da sei furgoni e più di venti sicari ha cercato di liberare il figlio del capo di un gruppo criminale noto come Carlos Humberto 'N'. Carlos è il primogenito di Jesùs Humberto 'N', conosciuto con l'alias 'Chubeto', che è stato precedentemente arrestato e identificato dalla Procura Generale di Sonora come uno dei principali promotori di violenza nella regione del Nord-Ovest del Messico.

Tentano di liberare il figlio di un boss, dodici morti in Messico

Nel corso del tentativo di liberare Carlos, gli uomini armati sono entrati in conflitto con le autorità lungo l'autostrada tra Hermosillo e Bahìa de Kino. Questo violento scontro con la polizia ha portato a 12 morti, mentre due agenti sono rimasti feriti, secondo quanto dichiarato dall'Ufficio del Procuratore Generale di Sonora.