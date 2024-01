Forza Italia, Tajani: Unità centrodestra nostra priorità. Basilicata? Bardi il migliore

(Adnkronos) - "Per noi l'Unità del centrodestra rappresenta una priorità. Abbiamo sempre lavorato per questo, non abbiamo mai attaccato nessuno. Bardi è il miglior candidato che il centrodestra possa avere in Basilicata, perché è in testa alle graduatorie dei presidenti di regione e poi i lucani sanno bene che è il presidente che non fa pagare a loro né l'acqua né il gas grazie all'utilizzo dei proventi dell'estrazione del petrolio". Lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, oggi all'Hotel Ergife dove è in corso il congresso cittadino del partito.

"Bardi ha lavorato nell'interesse dei cittadini, ha fatto i fatti concreti. In politica le chiacchiere stanno a zero, contano i fatti. E lui i fatti li ha realizzati", ha rimarcato il leader azzurro.

"Lo spirito - assicura Tajani - è quello del 1994, ecco perché dico che alle europee andremo sopra il 10% e se sarà così, alle politiche arriveremo al 20%"

"C'è un grande spazio politico - sottolinea quindi il segretario - tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, ed è quello lo spazio che noi dobbiamo occupare. Lo vogliamo occupare come Forza centrale nella vita politica Italiana, ma siamo schierati con il centrodestra. Non esiste una terza via".

I morosi nel partito? "Ci sono delle regole che vanno rispettate, si stanno mettendo tutti in regola. C'è un percorso di rispetto dei principi, ognuno di noi deve contribuire al successo del movimento politico dando il proprio piccolo contributo economico. Un contributo proporzionato a quello che guadagna un parlamentare o un consigliere regionale", dice il segretario azzurro, sulla situazione dei parlamentari non in regola con i versamenti al partito.