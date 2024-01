Lucia Borgonzoni riflette sul Cinema Italiano: successi, sfide e prospettive future

In una recente intervista esclusiva a Fanpage.it, Lucia Borgonzoni, Sottosegretario alla Cultura e promotrice dell'iniziativa Cinema Revolution, ha condiviso le sue considerazioni sul ritorno del pubblico nelle sale cinematografiche grazie a film di successo come "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi, la possibile nomination di Matteo Garrone agli Oscar e le nuove riflessioni sul tax credit dopo le dichiarazioni del Ministro Sangiuliano.

Lucia Borgonzoni: Biglietti al cinema a prezzo ridotto, ma il pubblico è tornato in sala grazie ai film

Lucia Borgonzoni ha sottolineato l'efficacia dell'iniziativa Cinema Revolution, che ha reso i biglietti al cinema accessibili a un prezzo ridotto. Tuttavia, ha enfatizzato che il vero catalizzatore del ritorno del pubblico in sala è la qualità dei film proposti. Nel corso della discussione, ha evidenziato l'importanza di investire nell'arricchimento dell'esperienza cinematografica, offrendo una varietà di generi per soddisfare gli spettatori.

Guardando al futuro, il Sottosegretario ha dichiarato l'intenzione di continuare a sostenere lo sviluppo della filiera cinematografica e dell'audiovisivo italiano. Ha evidenziato l'importanza di promuovere talenti all'estero, internazionalizzare i prodotti italiani e affrontare questioni cruciali come il sostegno alle imprese e la formazione di nuove generazioni di spettatori e professionisti.

Riguardo al successo di "C'è ancora domani", il debutto alla regia di Paola Cortellesi, Borgonzoni si è mostrata orgogliosa del film, descrivendolo come un inno al coraggio. Ha elogiato la capacità del film di affrontare temi complessi in modo chiaro e diretto, toccando il cuore di uomini e donne di tutte le generazioni. L'opera cinematografica è stata lodata per la sua capacità di sperimentare il talento e di difendere con coraggio diritti spesso calpestati.

Queste riflessioni di Lucia Borgonzoni offrono uno sguardo approfondito sulla situazione attuale del cinema italiano e anticipano gli sforzi futuri per promuovere la diversità, l'innovazione e la crescita nell'industria cinematografica.