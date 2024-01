Visions of Mana sarà disponibile nell'estate 2024

Square Enix ha rivelato nuovi dettagli su Visions of Mana, il primo capitolo principale dell'amata serie Mana in oltre quindici anni. Alla presentazione degli sviluppatori hanno partecipato il produttore della serie Mana, Masaru Oyamada, e il creatore della serie Mana, Koichi Ishii, che hanno introdotto i giocatori al nuovo mondo di Mana e hanno fornito uno sguardo più approfondito al processo di sviluppo del gioco e al gameplay ricco di azione che i giocatori possono aspettarsi da Visions of Mana. quando verrà lanciato nell'estate 2024 su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, PC Windows e PC tramite STEAM.



Visions of Mana - Gameplay Reveal” trailer, visit: https://youtu.be/4nvRHj8YWEo







Il nuovo gameplay e il filmato dietro le quinte offrono sia ai fan che ai nuovi arrivati ??uno sguardo più da vicino ad alcune delle ultime funzionalità di gioco, ai mostri e alle creature di Visions of Mana. Il produttore della serie Mana, Masaru Oyamada, ha rivelato nuovi dettagli sul combattimento di Visions of Mana, inclusa la nuova aggiunta del sistema di combattimento aereo che porterà i giocatori a nuovi livelli durante la battaglia e consentirà attacchi fisici con armi e attacchi magici a mezz'aria. I fan possono anche aspettarsi di vedere il ritorno del pezzo forte della serie, gli Elementals. Questi assistono i giocatori durante la battaglia sotto forma di oggetti specializzati, con ciascuna arma che produce un effetto diverso in combattimento a seconda del rispettivo elemento, consentendo uno stile di combattimento flessibile e frenetico.

Ai giocatori è stato inoltre presentato un nuovo compagno che possono aspettarsi di incontrare in Visions of Mana chiamato “pikuls”. Progettato dal creatore della serie Mana, Koichi Ishii, il nuovo, adorabile compagno trae ispirazione dagli animali e dalla mitologia e aiuterà i giocatori ad attraversare l'ampia mappa terrestre del gioco mentre esplorano il vibrante mondo di Visions of Mana.





SQUARE ENIX ha inoltre rivelato che la colonna sonora di Visions of Mana conterrà un elenco di 100 brani al momento del lancio, tutti composti o ricevuti con contributi da creatori musicali che hanno prestato il loro talento ai precedenti titoli di Mana, tra cui Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito e Ryo Yamazaki. Visions of Mana conterrà anche un nuovo sistema musicale adattivo che consentirà ai giocatori di passare senza problemi dall'esplorazione della mappa alle battaglie e di aumentare il loro senso di urgenza attraverso l'arrangiamento della musica di sottofondo che cambierà nel momento in cui i giocatori entrano o lasciano il combattimento.