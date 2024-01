Centrodestra Sardo: Paolo Truzzu emergerebbe come Candidato Unitario

Nella Serata di mercoledì, una soluzione all'intrigo delle elezioni regionali in Sardegna sembra prendere forma. Giorgia Meloni, in una serie di telefonate, si confronta prima con Matteo Salvini e poi con Antonio Tajani. L'esito di questi colloqui porta a una convergenza unanime sul nome di Paolo Truzzu, il sindaco di Cagliari, fortemente supportato da Fratelli d'Italia.

La semi-ufficializzazione arriva da Andrea Crippa, vicesegretario federale della Lega, il quale conferma che il suo partito farà un passo indietro, non sostenendo l'uscente Christian Solinas. Crippa sottolinea che, nonostante non sia ancora una decisione definitiva, sembra che, data anche l'insistenza di Fratelli d'Italia, il candidato sarà Truzzu.

Mentre la Lega pone il focus sulla coesione del centrodestra in Sardegna, Crippa lancia un'opzione riguardo alle elezioni in altre regioni, sottolineando che la Lega è in credito. La Basilicata sembra essere nel mirino, con il nome di Pasquale Pepe, ex senatore della Lega e attuale sindaco di Tolve.

Matteo Salvini, pur senza entrare nel merito, esprime il suo sostegno alla coalizione unita del centrodestra, affermando che è una priorità rispetto alle logiche di partito. Nel frattempo, Fratelli d'Italia si concentra sulla forza e il consenso di Paolo Truzzu nell'opinione pubblica.

Il Psd'Az di Solinas si riunirà oggi per decidere se rimanere nel centrodestra unito o correre in solitaria. Una terza opzione è considerata un possibile appoggio a Renato Soru, richiedendo comunque un passo indietro da parte di Solinas. La situazione si complica, e la Sardegna resta al centro di attenzioni e decisioni cruciali per il futuro politico della regione.