Analisi di Borsa: Rimbalzo dei Mercati dopo la Sessione di Vendite

Oggi, i mercati finanziari mostrano un leggero rimbalzo, cercando di recuperare dalle significative vendite della precedente sessione. Gli investitori, nel tentativo di assimilare il ridimensionamento delle aspettative sui tassi di interesse, sono in una fase di riflessione, nonostante l'entusiasmo per i tagli accelerati delle banche centrali stia gradualmente diminuendo.

Nell'area asiatica, i mercati si risvegliano, ma le Borse cinesi rimangono stagnanti a causa della fragile ripresa economica del paese. Nel frattempo, i futures a Wall Street e in Europa mostrano una situazione mista. La chiusura positiva dei tre principali indici di New York, con il Nasdaq in rialzo dell'1,4%, è stata guidata dai titoli tecnologici sostenuti da Apple e dalle forti previsioni di Taiwan Semiconductor Manufacturing (Tsmc), il più grande produttore mondiale di chip per conto terzi.

La svolta è avvenuta negli Stati Uniti, dove le vendite al dettaglio di dicembre sono risultate migliori del previsto, seguite dal calo dei sussidi settimanali di disoccupazione ai minimi dell'ultimo anno. Questi dati hanno attenuato le aspettative di una riduzione dei tassi a primavera. Attualmente, il mercato prevede al 50% un taglio dei tassi nel primo trimestre, rispetto al 70% pochi giorni fa. Nonostante la delusione, i mercati azionari e obbligazionari hanno reagito positivamente, iniziando a considerare con realismo i tagli dei tassi, che probabilmente non avverranno prima di giugno.

Negli Stati Uniti, la Camera ha approvato un disegno di legge di spesa a breve termine, evitando un parziale shutdown del governo e consentendo ai legislatori di concentrarsi sui negoziati sugli aiuti all'Ucraina. In Asia, nonostante la debolezza della ripresa cinese, i mercati stanno riprendendo slancio, con un focus particolare sui tecnologici e sulle azioni di Tsmc, che hanno registrato un aumento del 5%, trainate dai cambiamenti introdotti nell'intelligenza artificiale e nonostante le sfide previste per il 2023 dovute al calo della domanda di smartphone e PC.