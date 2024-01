Calcio: pronostici 21esima giornata di Serie A

nsolito turno di campionato alle porte, con alcune squadre a riposo per via degli impegni di Supercoppa Italiana. Al centro dei pronostici del weekend confezionati da Superscommesse quattro appuntamenti: Udinese-Milan, Lecce-Juventus, Roma-Verona e lo scontro salvezza dello Stirpe tra Frosinone e Cagliari.

Udinese-Milan: Goal sì

Un Milan in fiducia dopo il 3 a 1 rifilato alla Roma incontra l’Udinese. Sette degli ultimi 8 match casalinghi dei friulani si sono chiusi con almeno un gol segnato da entrambe le parti, così come 4 delle ultime 5 trasferte dei rossoneri: il consiglio di Superscommesse punta sul Goal sì, esito con cui si sono conclusi gli ultimi tre precedenti a Udine.



Lecce-Juventus: X2 + Multigol 2-5

Juve attesa al Via del Mare per la sfida contro il Lecce. La squadra di Allegri è scatenata: 8 vittorie nelle ultime 9 gare ufficiali. I salentini, invece, in casa non perdono dal confronto contro il Torino di fine ottobre. Il consiglio di Superscommesse è l’esito X2 + Multigol 2-5, con cui si sono chiuse le ultime 4 partite fuori casa dei bianconeri e 3 degli ultimi 4 match interni della squadra di D’Aversa... Continua a leggere