EGM: Vantaggi per le Piccole e Medie Imprese

Scopri i vantaggi e le opportunità che l'Euronext Growth Milan (EGM) offre alle Piccole e Medie Imprese. Una guida completa su come accedere a nuove fonti di finanziamento e consolidare la crescita aziendale in modo efficiente.

EGM: vantaggi e opportunità per le PMI

La quotazione sul mercato azionario rappresenta un'opportunità senza precedenti per le aziende in cerca di capitali per espandere e consolidare il proprio business. Nel contesto di EGM, un sistema multilaterale di scambio progettato appositamente per le PMI in fase di forte crescita, l'approccio alla quotazione si distingue per la sua agilità e snellezza, offrendo alle imprese un percorso più agevole per accedere ai mercati finanziari. Esploriamo i vantaggi tangibili e le opportunità uniche che Euronext Growth Milan offre alle PMI ambiziose, aprendo le porte a nuovi capitoli di sviluppo e successo aziendale.

Cos’è L’Euronext Growth Milan e com’è nato

Euronext Growth Milan (EGM) è il segmento di Borsa Italiana dedicato alle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane caratterizzato da un percorso di quotazione più snello rispetto al mercato ordinario Euronext Milan. Esploriamo la storia di come è nato Euronext Growth Milan e quale sia il suo ruolo fondamentale nell'ecosistema finanziario.

La Nascita di Euronext Growth Milan

L'Euronext Growth Milan (EGM), nella sua forma iniziale, fece il suo ingresso nel panorama finanziario italiano nel 2009 con il nome di AIM Italia (Alternative Investment Market). Questo mercato mirava a fornire un'alternativa dinamica e competitiva per le Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane, offrendo loro una piattaforma dedicata per accedere ai finanziamenti. La sua nascita rappresentò una risposta alla necessità di creare un ambiente finanziario più snodato e accessibile per le imprese di dimensioni più contenute.

Il 2012 segnò un passo significativo nell'evoluzione di AIM Italia quando fu accorpato al MAC (Mercato Alternativo del Capitale), dando vita all'AIM/MAC. L'obiettivo di questa fusione era razionalizzare l'offerta e creare un mercato unificato progettato appositamente per le PMI dinamiche e competitive del Paese. La nuova entità risultante offriva alle imprese la possibilità di accedere a una fonte finanziaria alternativa, indipendente dal sistema bancario tradizionale.

Razionalizzazione dell'Offerta

L'accorpamento di AIM Italia al MAC indicava una chiara intenzione di razionalizzare l'offerta dei mercati finanziari alternativi in Italia. Questo avvicinamento mirava a semplificare il panorama per le PMI, offrendo loro un'opzione più chiara e coerente per accedere ai mercati finanziari.

Mercato Unificato per PMI Dinamiche

La creazione di AIM/MAC delineava un mercato unificato con una vocazione specifica per le PMI più dinamiche e competitive del Paese. Questo approccio personalizzato riconosceva le esigenze particolari delle imprese in crescita, fornendo loro uno spazio adatto per accedere ai finanziamenti e sostenere le loro ambizioni di sviluppo.

Accesso a una Fonte Finanziaria Indipendente:

Un elemento chiave nella nascita di AIM/MAC era offrire alle PMI un'opportunità di finanziamento indipendente dal sistema bancario tradizionale. Ciò avrebbe permesso alle imprese di diversificare le loro fonti di finanziamento, riducendo la dipendenza dai prestiti bancari e aprendo nuove prospettive finanziarie.

Quali sono i vantaggi per le PMI

Esaminiamo più da vicino i vantaggi chiave che le PMI possono sperimentare scegliendo di affacciarsi su questo dinamico mercato finanziario.

1. Accesso Efficiente a Investitori Selezionati

L’EGM offre alle PMI la possibilità di accedere in modo efficiente a una platea selezionata di investitori focalizzati sulle small-cap. Questo ambiente mirato consente alle imprese di attirare l'attenzione di investitori che apprezzano il potenziale di crescita specifico delle società di medie dimensioni. L'accesso a questo gruppo di investitori può essere cruciale per finanziare progetti di espansione, innovazione e sviluppo.

2. Semplicità di Accesso

Uno dei punti di forza di EGM risiede nella sua filosofia di semplicità di accesso. La procedura di quotazione è progettata per essere più snella rispetto a mercati più tradizionali, riducendo il carico amministrativo per le PMI. Questo aspetto è particolarmente importante, consentendo alle imprese di concentrarsi sulla loro attività principale senza dover affrontare eccessiva burocrazia.

3. Burocrazia Minima

L’EGM si distingue per la sua burocrazia minimale. La semplificazione dei processi amministrativi è un elemento chiave che consente alle PMI di risparmiare tempo e risorse, eliminando ostacoli che potrebbero altrimenti rallentare il processo di quotazione. Una burocrazia ridotta facilita il cammino delle imprese nel mercato finanziario.

4. Flessibilità Regolamentare

La flessibilità regolamentare è un altro vantaggio rilevante. La struttura regolamentare è progettata per essere più flessibile, adattandosi meglio alle esigenze delle PMI in crescita. Questo approccio consente alle imprese di avere un maggiore controllo e aderire a requisiti adattati alle loro dimensioni e obiettivi.

5. Finanziamenti Indipendenti dal Sistema Bancario

Optare per l’EGM offre alle PMI l'opportunità di accedere a una fonte finanziaria indipendente dal sistema bancario tradizionale. Ciò significa che le imprese possono diversificare le loro fonti di finanziamento, riducendo la dipendenza dai prestiti bancari e ampliando le possibilità di reperimento di capitali.

6. Supporto a Crescita Sostenibile

L’EGM si impegna a sostenere la crescita sostenibile delle PMI, offrendo un ambiente finanziario favorevole all'innovazione e allo sviluppo. Le imprese possono utilizzare questa piattaforma per finanziare progetti che favoriscano la crescita economica a lungo termine.

In sintesi, Euronext Growth Milan emerge come una soluzione adatta alle esigenze specifiche delle PMI, offrendo un percorso di quotazione snello e accessibile. I vantaggi elencati fanno di EGM un'opzione attraente per le imprese che cercano opportunità finanziarie e di crescita.