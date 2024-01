TVCMALL presenta innovazioni all'ingrosso B2B per accessori mobili al CES 2024.

Durante il Consumer Electronics Show (CES) a Las Vegas questo gennaio, il fornitore di accessori mobili B2B TVCMALL ha collaborato con Miss CosmoWorld 2023, Shelby Ann Howell, per presentare la gamma di elettronica di consumo innovativa, accessori mobili e servizi B2B dell'azienda, inclusa la personalizzazione di prodotti e imballaggi, l'approvvigionamento e il dropshipping.

Allo stand di TVCMALL, i rappresentanti hanno esplorato l'esperienza e l'innovazione dell'azienda nel mercato degli accessori tecnologici B2B. Il CES, noto per mettere in luce le ultime novità in IA, robotica e XR, ha offerto una piattaforma per l'introduzione di innovazioni rivoluzionarie, tra cui la linea di TV potenziata dall'IA di Samsung, il laptop ROG Zephyrus G14 di Asus dotato di un innovativo schermo OLED, e l'annuncio di Volkswagen sull'integrazione di ChatGPT nel loro assistente vocale per auto, IDA. Nel contesto della presentazione di tali innovazioni di alto profilo, fornitori di prodotti di primo livello e fornitori di servizi di e-commerce nel campo dei dispositivi e degli accessori elettronici mobili e 3C hanno stretto partnership con nuovi clienti mentre dimostravano le loro linee di prodotti e servizi. TVCMALL era tra questi fornitori.

Come negozio B2B completo per accessori per cellulari all'ingrosso, TVCMALL vende oltre 10 milioni di custodie per telefoni all'anno e offre più di 750.000 prodotti, con 6.000 nuovi articoli aggiunti settimanalmente. Tra gli articoli esposti da TVCMALL, il Amorus porta telefono da collo ha attirato l'attenzione, con la sua innovativa presa magnetica a 360°, il design ergonomico e la versatilità di utilizzo per vlogging hands-free. TVCMALL ha inoltre esposto una vasta gamma di prodotti adatti alla vendita all'ingrosso, inclusi altoparlanti e cuffie ZEALOT, supporti per telefono, caricabatterie, accessori per fotocamere, e le serie di cover per iPhone 15 protettive e la futura linea Samsung Galaxy S24.

Oltre a dimostrare i suoi prodotti, TVCMALL ha condiviso dettagli sui suoi servizi B2B su misura con i partecipanti al CES. Offrendo il 95% dei loro prodotti senza requisiti di ordine minimo e garantendo spedizioni in 3 giorni, l'azienda è un partner adattabile e accessibile per imprese di varie dimensioni. Servizi di personalizzazione, approvvigionamento strategico e opzioni di dropshipping efficienti sono stati anch'essi presentati, con TVCMALL che enfatizza il suo impegno ad essere un partner all'ingrosso B2B completo per le imprese di vendita al dettaglio, grandi e piccole.

La missione di TVCMALL si concentra sull'empowerment degli imprenditori per lanciare e sostenere imprese di vendita al dettaglio di successo, un impegno evidenziato dal loro slogan, "Insieme, prosperiamo". L'azienda è anche impegnata in varie iniziative di restituzione alla comunità stabilite attraverso il suo "Programma Aiutiamoli a Prosperare" (Help Them Thrive Program, HTTP). Allo stand di TVCMALL, Shelby Ann Howell ha rivelato la sua motivazione per collaborare con TVCMALL per il CES 2024.

"Vincere Miss CosmoWorld 2023 mi ha ispirato a dedicare tempo a varie organizzazioni di beneficenza e a restituire alla comunità", ha dichiarato Shelby. “Questo desiderio risuona profondamente con la missione di TVCMALL. Ogni transazione con TVCMALL va oltre una semplice vendita; è un passo verso l'empowerment imprenditoriale e il successo aziendale."

Eric, Senior Overseas Sales Manager di TVCMALL, e Shelby.

Guardando al futuro, TVCMALL prevede di continuare a condividere la sua offerta all'ingrosso one-stop a livello globale, con la prossima tappa dell'azienda in Spagna al MWC Barcellona 2024 dal 26 al 29 febbraio.

Per maggiori informazioni su TVCMALL, visita www.tvcmall.com.