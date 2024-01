NVIDIA Reflex adottata da più di 100 giochi

NVIDIA Reflex è una tecnologia che cambia le regole del gioco, riducendo la latenza di sistema sulle schede grafiche e sui laptop equipaggiati con GPU GeForce per far sì che le azioni siano molto più rapide, facendo ottenere agli utenti un vantaggio competitivo nelle partite multiplayer e rendendo i titoli single-player più reattivi e divertenti che mai.





Questa settimana segna una tappa fondamentale per l’adozione di NVIDIA Reflex, infatti, il supporto viene aggiunto anche suLayers of Fear,SCUM, e Squad facendo crescere il numero di titoli con Reflex a più di 100!







Inoltre, a partire da oggi sono disponibili le nuove GPU GeForce RTX 4070 SUPER e, insieme a questa novità, sono in arrivo un nuovo Game Ready Driver e tanti giochi DLSS.







Reflex raggiunge quota 100!

NVIDIA Reflex sta ricevendo un ottimo riscontro, con oltre il 90% dei giocatori GeForce che sceglie di abilitare la tecnologia di riduzione della latenza di sistema, supportata da 9 (su 10) dei migliori giochi sparatutto competitivi. Solamente nel 2023, sono statipiù di 50 milioni i giocatori GeForce che hanno giocatopiù di 10 miliardi di ore ai loro titoli preferiti godendo di una maggiore reattività grazie all'innovativa tecnologia di riduzione della latenza di sistema, NVIDIA Reflex.

La crescita continua, con

Layers of Fear

,

SCUM

, e

Squad

ora supportati da NVIDIA Reflex. In aggiunta,

Horizon Forbidden West Complete Edition

e

NAKWON: LAST PARADISE

supporteranno la tecnologia a partire dal lancio.

Sin dal suo debutto, nel settembre del 2020, più di 100 giochi sono stati lanciati o hanno aggiunto il supporto a NVIDIA Reflex.È una lista stellare che include Apex Legends,Call of Duty: Modern Warfare III,Call of Duty: Warzone ,Counter-Strike 2, Fortnite eOverwatch 2, insieme a giochi di grande successo comeCyberpunk 2077,The Witcher 3: Wild Hunt,Diablo IV,Remnant 2, God of War,Microsoft Flight Simulator ,Red Dead Redemption 2, Ratchet & Clank: Rift Apart,Marvel's Spider-Man Remastered e altri ancora.







E non si tratta solo di giochi. I monitor G-SYNC con Reflex hanno la più alta frequenza di aggiornamento restituendo un'eccellente nitidezza dell'immagine, e i mouse Gamingcon Reflex sono stati ideati per migliorare il tuo gioco. I monitor e i mouse compatibili con Reflex forniscono insieme il modo migliore per misurare la latenza del sistema utilizzando Reflex Analyzer. Questo mese ci sarà il lancio di un nuovo mouse NVIDIA Reflex, l’ HyperX Pulsefire Haste 2 Mini - Wireless Gaming Mouse, che pesa solo 59 grammi e ha un massimo di 26,000 DPI.





Le GeForce RTX 4070 SUPER ora disponibili insieme ai nuovi Game Ready Driver

La scorsa settimana NVIDIA ha annunciato, in occasione del CES,le nuove GeForce RTX serie 40 con l'introduzione delle schede grafiche

GeForce RTX 4080 SUPER

,

GeForce RTX 4070 Ti SUPER

, e

GeForce RTX 4070 SUPER

Tutte e tre saranno lanciate nel corso di questo mese, e la GeForce RTX 4070 SUPER è la prima ad uscire essendo disponibile già da oggi ad un prezzo che parte da 679 euro. Vanta il 20% in più di core rispetto alla GeForce RTX 4070, ed è ottima per giocare con le impostazioni massime a 1440p nei titoli più recenti. Nei giochi graficamente più intensi, la GeForce RTX 4070 SUPER è più veloce della GeForce RTX 3090 utilizzando una frazione della potenza, e con il DLSS 3 è fino a1,5 volte più veloce.

Per supportarne il lancio, NVIDIA ha rilasciato i nuovi Game Ready Driver.

I nuovi Game Ready Driver abilitano anche i giocatori per Palworld, che sarà disponibile in Early Access il 19 gennaio con il DLSS 2.

Ancora più giochi DLSS

Anche il DLSS continua la sua espansione. Ecco i nuovi titoli DLSS in arrivo:

Dead Signal è ora disponibile con DLSS 2

Palworld - sarà disponibile in Early Access il 19 gennaio con il DLSS 2.

Uniti 1944 – in Accesso anticipato con DLSS 2 e DLAA

Who is Abby disponibile ora con DLSS 3 e Ray Tracing

Link correlati:

Oltre 100 giochi con Reflex - su GeForce.com: