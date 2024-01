Autorizzata la Cessione di Netco: Il Governo accetta la proposta di Tim a Kkr

In una recente comunicazione, Tim ha annunciato di aver ottenuto l'approvazione da parte del governo per la cessione di Netco a Kkr, conformemente alle normative in vigore sul golden power. Il provvedimento autorizzativo, emesso dal consiglio dei Ministri, ha esercitato i poteri speciali attraverso prescrizioni specifiche, come dichiarato in una nota ufficiale. Il governo ha accolto gli impegni presentati da Tim durante il processo di approvazione, considerandoli adeguati a garantire la salvaguardia degli interessi strategici associati agli asset coinvolti nell'operazione, come spiegato dall'azienda.