CORSAIR - nuovo sistema di raffreddamento ad aria per CPU A115 Tower

CORSAIR, azienda leader nella produzione di computer e accessori di alto livello per gamer, content creator ed appassionati di PC, ha presentato oggi il sistema di raffreddamento ad aria per CPU ad alte prestazioni A115 Tower, il più recente modello della gamma di dissipatori ad aria. Progettato con estrema precisione per gestire al meglio le temperature elevate generate dai processori Intel e AMD di ultima generazione, l’A115 è il sistema di raffreddamento ad aria più potente ed efficiente mai realizzato da CORSAIR e vanta una serie di funzionalità innovative che ne facilitano l’installazione e la regolazione.



Il cuore dell’A115 è formato da sei heat pipes da 6 mm e da una piastra di raffreddamento in rame ad alta efficienza, in grado di gestire CPU con un TDP fino a 270 W. La forma leggermente convessa della piastra di raffreddamento consente di ottimizzare il contatto con la CPU e garantire il massimo del trasferimento termico e della stabilità. Dopo aver assorbito il calore, 90 alette di raffreddamento nichelate offrono una generosa superficie di 1,69 m 2 per dissiparlo rapidamente.



L’A115 è equipaggiato con due ventole CORSAIR AF140 ELITE che integrano la tecnologia AirGuide, dotata di alette anti-vortice capaci di generare un flusso d’aria concentrato. Queste ventole ad alte prestazioni possono arrivare fino a 1.600 giri/min, generando solo 33,9 dBA di rumorosità grazie all’impiego di cuscinetti fluidodinamici. L’innovativo sistema di attacco delle ventole Slide-and-Lock di CORSAIR, ora ancora più compatto, include un meccanismo di chiusura senza attrezzi che consente di impostare un’altezza di montaggio variabile per assicurare un’ampia compatibilità con l’installazione dei moduli DRAM, semplificando e velocizzando le operazioni di sostituzione dei moduli di memoria.



Per garantire un appropriato meccanismo di ancoraggio su ogni CPU, l’A115 è stato realizzato con il sistema CORSAIR HoldFast 2.0, che comprende kit di staffe compatibili con le ultime generazioni di socket Intel LGA 1700 e AMD AM5/AM4. Grazie alla pasta termica preapplicata CORSAIR XTM70 ad altissime prestazioni, il sistema di raffreddamento si può installare beneficiando fin da subito di un trasferimento termico ottimale.



“I nostri clienti ci hanno chiesto a gran voce un nuovo sistema di raffreddamento ad aria CORSAIR e noi abbiamo esaudito la loro richiesta” , commenta Aaron Neal, Direttore DIY Product Marketing di CORSAIR. “Sapevamo di dover lasciare il segno con l’A115, perciò abbiamo continuato nell’opera di rimodellamento del design finché non siamo stati in grado di sorpassare la concorrenza nel corso di vari test interni. Il risultato finale non ha bisogno di commenti”.



Se desiderate assemblare un PC con un processore top di gamma, scegliete il dissipatore ad aria A115 per consentire alla vostra CPU di esprimere al massimo tutto il suo potenziale.

Disponibilità e prezzi

Il sistema di raffreddamento ad aria per CPU ad alte prestazioni CORSAIR A115 Tower è ora disponibile nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

L’A115 dispone di una garanzia di cinque anni ed è supportato dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR, presente a livello internazionale.

Per i prezzi aggiornati dell’A115, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR loc