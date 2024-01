Anita Olivieri del Grande Fratello: Confessione sull'amore per l'ex Eduardo

Durante la diretta del Grande Fratello, Anita Olivieri ha apertamente ammesso il persistente amore per il suo ex, Eduardo. Parlando della sua storia di vita, Alfonso Signorini ha approfondito il decennale legame con Edoardo, il ragazzo misterioso che ha occupato il suo cuore per dieci anni.

Anita Olivieri ha mantenuto la sua riservatezza all'interno della casa del Grande Fratello, evitando di legarsi sentimentalmente a qualcun altro, poiché il suo cuore è già impegnato.

Grande Fratello, Anita Olivieri innamorata del suo ex

La concorrente ha sempre accennato a questa importante persona nella sua vita, identificata come Eduardo, incontrato a soli 13 anni e con cui ha condiviso una relazione durata un decennio. Alfonso Signorini ha chiesto a Anita di raccontare la loro storia, e lei ha condiviso: "Ci siamo conosciuti alle medie, io mi sono innamorata subito di lui. Lui è andato al liceo, una sera ho fatto una preghiera desiderando che il mio primo bacio fosse con lui. Mi ha scritto in quel momento, ci siamo sentiti e abbiamo iniziato a frequentarci."

Il loro amore ha avuto inizio tra i banchi di scuola, ma ha attraversato anni complicati dal tredicesimo al ventitreesimo anno. La storia si è conclusa definitivamente nel 2021, con un periodo di silenzio di un anno e mezzo. Anita ha spiegato che non si sentiva amata come avrebbe dovuto e che si era convinta di non meritare le cose che desiderava. Successivamente, con altre esperienze sentimentali, ha compreso il proprio valore e la sua dignità. Nonostante la fine della relazione, la testa di Anita è ancora focalizzata su Eduardo, esprimendo il desiderio di riconciliarsi dopo quattro mesi nella casa del Grande Fratello.