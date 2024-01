Addio a Liudmyla Vershynina, la talentuosa musicista ucraina vittima di un tragico incendio a Chieti

La scorsa notte, nel centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, si è spenta Liudmyla Vershynina, la talentuosa musicista ucraina rimasta gravemente ustionata nella sua abitazione a Chieti lo scorso 5 gennaio. La donna, membro dell'orchestra "I virtuosi di Kiev" e giunta in Italia alcuni anni fa insieme al marito violoncellista attraverso un programma di protezione dell'Unione Europea, aveva solo 40 anni.

Il drammatico incendio è scoppiato nella serata del 5 gennaio, presso l'abitazione in via dei Celestini, nel quartiere della Civitella a Chieti. Le ustioni riportate, gravi e estese al 60% del corpo, hanno reso necessario il ricovero urgente in prognosi riservata al policlinico di Chieti. Successivamente, Vershynina è stata trasferita al centro specializzato Sant'Eugenio di Roma, dove purtroppo ha perso la vita nella giornata di lunedì 15 gennaio.

La causa dell'incendio sembra essere collegata a una stufetta elettrica accesa vicino al divano, secondo le prime ricostruzioni delle autorità. Il marito della musicista non era in casa al momento dell'incidente.

Il suo decesso ha lasciato un vuoto nel mondo della musica e della cultura, ricordando il talento e la passione che Liudmyla Vershynina ha portato con sé dall'Ucraina. La comunità esprime profondo cordoglio per la perdita di un'artista così promettente.