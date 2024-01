Caucus Iowa 2024: Trump in testa, ma occhi puntati su Nikki Haley

Oggi, l'Iowa, un piccolo stato americano, diventa il centro dell'attenzione nazionale con i suoi caucus, riunioni elettorali tradizionali che influenzeranno la scelta del candidato repubblicano per le elezioni presidenziali del 2024. Con poco più di 3 milioni di abitanti, l'Iowa è da decenni il punto di partenza cruciale delle primarie, predittore della corsa alla Casa Bianca.

In questa edizione, il focus principale è sul campo repubblicano, dato che Joe Biden non ha sfidanti significativi per la nomination dem. La grande incognita riguarda l'esito dei caucus e delle primarie nel New Hampshire il 23 gennaio, che potrebbero confermare o mettere in dubbio l'apparente sicurezza della candidatura di Donald Trump.

Il centro dell'attenzione si sposta verso Nikki Haley, ex ambasciatrice all'ONU di Trump, il cui recente aumento nei sondaggi la posiziona al secondo posto con il 20%, mentre Trump mantiene la testa con il 54%. Una sorpresa potrebbe essere in agguato, poiché Haley ha superato Ron DeSantis nei sondaggi in Iowa, dove il governatore della Florida si attesta al 13%. Il suo rapido avvicinamento a Trump, specialmente nel New Hampshire, potrebbe ribaltare le aspettative.