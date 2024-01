Alexandru Ivan: Individuato sospettato dell'Est Europa nell'omicidio del 14enne

Nel caso dell'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne tragicamente ucciso vicino alla stazione della metro C di Pantano, Roma, è stato effettuato un primo fermo. Il sospettato, un giovane di 24 anni originario dell'est Europa, si è consegnato ieri sera accompagnato dai suoi avvocati presso la caserma dei carabinieri di Frascati.

Le indagini condotte dalla Procura di Velletri, coordinate dai carabinieri, hanno portato alla ricostruzione degli eventi precedenti alla morte del giovane. Poco prima dell'omicidio, si è verificata una lite in un bar di via Casilina tra un 29enne romeno, attuale compagno della madre del minore, e un giovane originario dell'est Europa. Dopo l'alterco, il 29enne ha avuto contatti telefonici con il sospettato, che non era presente nel bar. Per risolvere la situazione, si è organizzato un incontro nel parcheggio concordato, al quale il 29enne, insieme al giovane defunto e ad altri familiari, si è recato. Tuttavia, la situazione ha preso una svolta tragica quando gli occupanti di un'auto hanno aperto il fuoco, uccidendo il 14enne con diversi colpi d'arma da fuoco.

Secondo le indagini, l'auto coinvolta nell'omicidio apparteneva al 24enne fermato e ad altri tre individui. Uno di loro, identificato e coinvolto nella lite al bar, è attualmente irreperibile ed è ricercato dalle autorità sin dai momenti successivi all'omicidio.