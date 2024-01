Vicenzaoro 2024: 70 Anni di Innovazione nel Mondo del Gioiello

L'arte orafa celebra il suo continuo rinnovamento alla fiera Vicenzaoro January (VOJ), giunta al suo 70esimo anniversario. L'evento, organizzato dall'Italian Exhibition Group (IEG), sarà un'occasione per esplorare la rivoluzione in corso nel settore, con un programma ricco di eventi e seminari che vedranno la partecipazione di ospiti internazionali.

Il Jewellery Boutique Show sarà protagonista dal 19 al 23 gennaio 2024 a Vicenza, affiancato da T.Gold, dedicato a macchinari e tecnologie innovative per l'industria del gioiello. Inoltre, dal 19 al 22 gennaio, si terrà VO Vintage, un evento aperto al pubblico dedicato all'orologeria e alla gioielleria d'epoca.

Il tema centrale dell'evento sarà il connubio tra passato e futuro, tradizione e progresso, rappresentato dall'intramontabile "Made in Italy". Trendvision Jewellery + Forecasting, l'Osservatorio indipendente di IEG, diretto da Paola De Luca, esplorerà le tendenze, il panorama sociale e l'evoluzione dei consumatori. Tra gli speaker, spiccano nomi come Mariella Milani, Lucia Silvestri, Alessia Crivelli e Amedeo Scognamiglio.

L'evento Gem Talk, in collaborazione con l'Istituto Gemmologico Italiano (IGI), ripercorrerà gli ultimi 70 anni di storia della gemmologia, concentrandosi anche sull'arte orafa milanese, lusso, moda e storia. Il direttore creativo Olga Corsini sarà protagonista di un talk focalizzato sul valore umano della creatività nel gioiello.

Club degli Orafi e Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo presenteranno "Il settore orafo italiano: nuove sfide in uno scenario in continuo cambiamento" per analizzare il panorama delle filiere italiane e la domanda internazionale di oro e preziosi.

Seminari organizzati da CIBJO, la Confederazione internazionale della gioielleria, approfondiranno tematiche come catene di fornitura tracciabili, riduzione degli impatti ambientali e l'emancipazione femminile nell'industria orafo-gioielliera. Eventi in collaborazione con Fine Euro BV ed Everledger esploreranno innovazioni, nuove leghe e architetture leggerissime.

Il Jewelry Technology Forum, in collaborazione con Legor Group, esplorerà l'impatto delle nuove tecnologie sulla produzione di gioielli, dalla misurazione dell'oro alla stampa 3D. La blockchain sarà al centro di un evento in collaborazione con Art&sofT, focalizzato sulla lotta alla contraffazione.