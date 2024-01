CES Las Vegas 2024 | Motorola

Presentate le nuove funzionalità MotoTalk per incrementare la produttività nei team retail





‘L'"AI Image Recognition" grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale, consente ai rivenditori e ai professionisti del settore di identificare e quantificare le merci sugli scaffali.

“L’AI Route Planning" consente di integrare la gestione dell'inventario basata sull’intelligenza artificiale e la conformità del merchandising con l’ottimizzazione dei percorsi, garantendo una riduzione di tempi e consumi di carburante.

Durante il CES 2024, Motorola ha presentato le nuove funzionalità AI disponibili su MotoTalk, una piattaforma software che mira ad aumentare la produttività aziendale e le prestazioni dei vari team. La tecnologia AI consente ai team sul campo di riconoscere le merci e di pianificare i percorsi, grazie all’Image Recognition e al Route Planning, ottimizzando le diverse attività quotidiane. In quanto parte integrante del portafoglio Motorola for Business, le nuove funzioni di Moto Talk consentono di creare un ecosistema di produttività aziendale ancora più solido, migliorando l'efficienza del luogo di lavoro.

Con la funzione "Image Recognition", i team sul campo possono identificare e catalogare la quantità di qualsiasi prodotto presente sugli scaffali, riconoscere e raccogliere informazioni sui prezzi e accedere ai report sulle giacenze in ogni punto vendita, garantendo la conformità delle merci ed una migliore gestione delle vendite nei diversi negozi. Grazie a questa soluzione, gli operatori possono accedere istantaneamente ai dati, generati automaticamente, invece di attendere le informazioni inserite manualmente dai dipendenti dei punti vendita¹, aumentando la produttività sia dei fornitori che dei dipendenti del retail.

Sfruttando l'intelligenza artificiale, la pianificazione degli itinerari ottimizza strategicamente i circuiti di vendita, massimizzando l'efficienza in termini di distanza, tempo e opportunità di vendita. Questa funzionalità consente di generare percorsi per i diversi team sul campo in tempistiche nettamente inferiori rispetto a quelle richieste dalla pianificazione manuale; inoltre, lo strumento segnala le presenze e le prestazioni dei dipendenti nei punti vendita, migliorando l’efficienza per gli utilizzatori di MotoTalk.

Moto Talk migliora le prestazioni aziendali

Con MotoTalk, le aziende avranno a disposizione un'unica interfaccia per gestire i dispositivi, gli orari e le comunicazioni di tutti i team, comprese le funzioni di messaggistica come il PTT (push-to-talk). MotoTalk elimina i disagi della comunicazione e consente ai dipendenti di connettersi, collaborare ed lavorare con uno scambio di messaggi rapido e affidabile. In aggiunta, Moto Talk offre servizi di assistenza completi, così da permettere ai clienti Motorola for Business di concentrarsi su ciò che conta di più, la loro attività. Infine, MotoTalk fornisce comunicazioni sicure end-to-end, garantendo la protezione e la riservatezza delle comunicazioni aziendali.

Il servizio MotoTalk è compatibile con Android, iOS e Windows. La soluzione creata da Motorola offre anche altre funzionalità, come la gestione dei team, i timesheet elettronici, il tracking in tempo reale e la gestione delle attività. Le soluzioni offerte sono personalizzabili per qualsiasi segmento o dimensione aziendale e possono essere adatte alle operazioni più svariate.





Motorola dimostra i progetti Tech World AI al CES 2024

Al Lenovo Tech World '23, Motorola ha portato l'AI a un livello superiore, introducendo alcuni interessanti scenari di Intelligenza Artificiale. Queste nuove funzionalità, insieme alle soluzioni AI di Moto Talk, sono state introdotte al CES 2024, dimostrando l’impegno di Motorola nel ridefinire le esperienze quotidiane dei consumatori. Dagli sfondi AI generativi che danno vita allo schermo di un dispositivo, alle funzioni AI avanzate per la privacy, come l'offuscamento delle informazioni sensibili, fino al tocco magico che trasforma le ricevute stropicciate in documenti immacolati, è chiaro che l’idea di praticità è in prima linea nel processo di innovazione. Inoltre, con la possibilità di riassumere senza sforzo note, e-mail e chat, Motorola continua ad andare avanti nella sua missione volta a fornire soluzioni innovative e on-the-go che migliorano la mobilità, la tascabilità e, in generale, la comodità per i consumatori.