Intel al CES 2024

CES 2024: Intel offre nuove soluzioni di alto livello per mobile, desktop ed edge computing

I nuovi processori Intel Core mobile serie XH e U portano la robusta piattaforma

Intel Core su una serie di sistemi mobile mainstream e per appassionati, insieme

a una gamma estesa per desktop che comprende mainstream e edge.

In breve

Intel annuncia la quattordicesima generazione di processori Intel® Core™ mobile partendo dal nuovo prodotto di punta, Intel Core i9-14900HX con 24 core e la migliore esperienza d’uso al mondo per gli utenti appassionati di mobile.

Presentata l’intera gamma di processori Intel Core desktop di quattordicesima generazione ai livelli 65 e 35 Watt per i PC desktop mainstream, PC all-in-one, e dispositivi edge.

Presentata la nuova famiglia di processori mobile Intel Core Serie 1, con Intel® Core™ 7 150U caratterizzato da 10 core/12 thread e frequenze turbo fino a 5,4 gigahertz (GHz).

Las Vegas, 8 gennaio 2024 – Intel ha annunciato oggi al CES la propria linea di processori per portatili e desktop Intel Core di quattordicesima generazione, inclusi i nuovi potenti processori mobile serie HX e i processori desktop mainstream da 65 e 35 Watt. L’azienda ha inoltre presentato la nuova famiglia di processori mobile Intel Core serie 1, guidata dal processore Intel Core 7 150U, per sistemi PC portatili mainstream thin-and-light ad alte prestazioni.







“La famiglia di processor Intel Core di quattordicesima generazione è pensata per portare le massime prestazioni e funzionalità di piattaforma sia agli utenti comuni, sia a quelli più avanzati”, ha commentato Roger Chandler, vice president e general manager, Enthusiast PC and Workstations, Client Computing Group di Intel . “Gli appassionati che lavorano in mobilità possono oggi godere della migliore esperienza mobile con i nostri processori serie HX. Gli utenti mainstream potranno godere di una maggiore efficienza e di solide funzionalità di piattaforma grazie ai nostri processori desktop da 65 e 35 Watt di nuova generazione”.







Il lancio di questi nuovi processori mobile e desktop al CES si affianca alla gamma di nuovi sistemi basati su Intel Core Ultra da parte dei partner di Intel, inaugurando l'era degli AI PC e portando l'intelligenza artificiale ovunque. Che siano alla ricerca di potenti dispositivi mobile o di desktop, mainstream o per un utilizzo avanzato, basati su Intel Core di quattordicesima generazione, o che siano alla ricerca di nuovi PC AI basati su Intel Core Ultra, Intel ha la soluzione appropriata per tutti gli utenti di PC.







Intel Core serie HX di quattordicesima generazione è alla base della migliore esperienza al mondo per gli appassionati di mobile computing







I nuovi processori Intel Core mobile serie HX di quattordicesima generazione sono progettati per gamer, creatori di contenuti e professionisti che necessitano di livelli elevati di prestazioni di calcolo e richiedono la mobilità offerta da un laptop. Il prodotto di punta è il Core i9-14900HX, dotato di otto performance core (P core) e 16 efficient core (E core), e in generale la serie HX combina la migliore connettività della categoria con incredibili prestazioni single e multi-thread. I creatori di contenuti potranno inoltre godere di un balzo in avanti nelle prestazioni grazie al 50% in più di E-core nei processori Intel Core i7-14700HX.







La nuova famiglia comprende:







Frequenza turbo fino a 5,8 GHz per prestazioni di gaming fino al 17% migliori e prestazioni multitasking fino al 51% più veloci rispetto alla competition .

Fino a 24 core (8 P-core, 16 E-core) e 32 thread nei processori i9-14900HX.

Il 50% di E-core in più rispetto ai processori i7-14700HX, per un totale di 20 cores(8 P-core, 12 E-core) e 28 thread.

Supporto fino a 192 gigabyte (GB) di memoria DDR5-5600 MT/S (megatransfer/secondo).

Funzionalità di overclocking sui processori della serie HX, incluso il supporto Intel Extreme Utility (XTU) e Intel Extreme Memory Profile (XMP) .

Nuovo supporto Intel Application Optimization (APO) sulla serie HX, con sei nuovi titoli di gioco (otto in totale) supportati dal lancio iniziale dei desktop Intel Core di quattordicesima generazione nell'ottobre 2023.

Thunderbolt™ 5, che offre 80 Gbps di ampiezza di banda bidirezionale e boost fino a 120 Gbps, 3 volte la capacità attuale delle soluzioni più veloci, per le migliori esperienze di visualizzazione e dati, oltre a Thunderbolt 4 con ampiezza di banda di 40 Gbps per la connettività del PC a molteplici monitor e accessori 4K.

Funzionalità wireless avanzate, tra cui Intel Wi-Fi 6E (Gig+) integrato e disponibile il nuovo Intel® Wi-Fi 7 (5 Gig) discreto per velocità multi-gigabit in più luoghi, reattività simile a quella cablata e affidabilità estrema.

La più recente connettività Bluetooth con supporto sia per Bluetooth 5.4 che per Bluetooth 5.3, fornendo prestazioni eccezionali per molteplici connessioni simultanee di dispositivi abilitati.

Con oltre 60 sistemi di partner basati su Intel Core HX di quattordicesima generazione in arrivo sul mercato nel 2024, gli appassionati di dispositivi portatili potranno giocare, creare e lavorare in movimento meglio di quanto non abbiano mai fatto prima.







I nuovi processori mainstream Intel Core desktop di quattordicesima generazione offrono prestazioni elevate dal desktop all’edge







L’estensione dello stack desktop Intel Core di quattordicesima generazione offre agli utenti di PC tradizionali – e alle aziende di diversi settori verticali – nuovi modi per sperimentare le prestazioni dei processori desktop Intel di ultima generazione. Questi 18 nuovi processori aiutano gli utenti a giocare, creare e lavorare ai livelli richiesti ogni giorno, il tutto godendo delle funzionalità della piattaforma che gli utenti si aspettano da Intel.

I processori comprendono:

Frequenza turbo fino a 5,8 GHz che offre prestazioni multi-thread fino al 37% più veloci e prestazioni Microsoft Office fino al 7% migliori rispetto alla generazione precedente.

Fino a 24 core (8 P-core, 16 E-core) e 32 thread nei processori i9-14900.

Per l’i7-14700, l’aggiunta di quattro E-core per un totale di 20 (8 P-core, 12 E-core) e 28 thread.

Supporto fino a 192 GB di memoria totale DDR5-5600/DDR4-3200 MT/S, compatibilità garantita con le schede madri esistenti basate sulle serie Intel 600 e 700.

Supporto continuo per soluzioni termiche integrate, inclusi i dispositivi di raffreddamento Intel® Laminar RH1 e RM1.

Connettività wireless di nuova generazione con supporto sia per Intel Killer Wi-Fi 7 (5 Gig) che per Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+).

Supporto continuo per PCIe Gen 5.0, Gen 4.0 e Thunderbolt 4 che fornisce un’ampiezza di banda di 40 Gbps, oltre al supporto di connettività USB 3.2 integrato che fornisce ampiezza di banda di trasferimento fino a 20 Gbps.

Con l’intera gamma di processori desktop Intel Core di quattordicesima generazione ora disponibile online e nei punti vendita, gli utenti di PC possono trovare il processore giusto, a ogni fascia di prezzo, per le loro esigenze quotidiane di gioco, creazione di contenuti e produttività.

Per l’edge computing, questi processori offrono elevate prestazioni di intelligenza artificiale e carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo con molteplici core in un packaging con socket LGA. Dalle lavagne interattive nelle aule scolastiche ai display per imaging medicale ricchi di dettagli, fino all'automazione controllata e alla robotica in fabbrica, i processori Intel Core di quattordicesima generazione consentono a diversi settori verticali di offrire risultati innovativi in modo più efficiente, sicuro ed efficace.







Il processore Intel Core U serie 1 offre efficienza e solide funzionalità ai sistemi mainstream thin-and-light







La nuova famiglia di processori mobile Intel Core U porta sul mercato l’efficienza e le prestazioni che l’utilizzatore medio di PC portatili desidera nei propri dispositivi thin-and-light. La nuova linea mantiene inoltre le funzionalità di piattaforma che gli utenti di PC si aspettano dai processori mobile Intel.

Il nuovo processore Intel Core U serie 1 comprende:

Frequenza turbo fino a 5,4 GHz insieme a un massimo di 10 core (2 P-core, 8 E-core) e 12 thread nel processore Intel Core 7 150U.

Fino a 96 GB di memoria totale DDR5-5200/DDR4-3200 MT/S.

Connettività universale Thunderbolt 4 per produttività e gaming, che consente un’ampiezza di banda di 40 Gbps per la connessione a molteplici monitor e accessori 4K.

Supporto per otto lane PCIe Gen 4.0 e 12 lane PCIe Gen 3.0 per lo storage su unità a stato solido (SSD) di ultima generazione.

La più recente connettività Bluetooth con supporto sia per Bluetooth 5.4 che per Bluetooth 5.3, incluso l'audio Bluetooth Low Energy (BLE) che consente esperienze sonore per PC a basso consumo, coinvolgenti e ad alta fedeltà e il supporto per le nuove funzionalità Bluetooth Auracast™ per la sintonizzazione dell'audio trasmesso, condivisione audio personale e maggiore accessibilità per gli apparecchi acustici e nuovi servizi di ascolto assistito.

Connettività wireless di nuova generazione con supporto sia per Intel Killer Wi-Fi 7 (5 Gig) che per Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+).

I sistemi mobile basati su processori Intel Core U serie 1 arriveranno sul mercato nel primo trimestre del 2024; maggiori dettagli saranno forniti dai partner di Intel.

