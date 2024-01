Lotteria Italia 2023: Notte di fortuna con 210 vincitori e oltre 17 Milioni di euro in premi

La Lotteria Italia 2023 ha regalato una notte magica a 210 fortunati vincitori, distribuendo premi per un valore totale di oltre 17 milioni di euro. Il primo premio, una somma straordinaria di 5 milioni di euro, è stato assegnato a Milano, dando il via a una serie di vittorie che hanno toccato diverse località italiane. La fortuna ha sorriso a Campagna (Salerno) con il secondo premio da 2,5 milioni di euro, a Albuzzano (Pavia) con il terzo premio da 2 milioni, a Roncadelle (Brescia) con il quarto premio da 1,5 milioni e a Montescudo Monte Colombo (Rimini) con il quinto premio da 1 milione di euro.

In totale, sono stati venduti oltre 6,7 milioni di biglietti, superando il record dell'anno precedente. La magia della Dea Bendata si è diffusa tra piccoli paesi e grandi città, dimostrando che la fortuna non guarda alle dimensioni. La Lombardia si è rivelata particolarmente "fortunata", con tre dei cinque premi milionari assegnati in questa regione.

I vincitori possono verificare i loro biglietti sul sito ufficiale della Lotteria Italia o dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sperando che il loro sogno nel cassetto si sia trasformato in realtà.

Nel mondo televisivo, Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia ha conquistato gli spettatori, diventando la scelta preferita con un elevato numero di ascolti. La serata ha visto anche altri programmi di successo, confermando l'interesse del pubblico per una varietà di contenuti.

I biglietti vincenti di prima categoria e i premi:

1° Premio € 5.000.000: serie F 306831 a Milano

2° Premio € 2.500.000: serie M 382938 a Campagna (Salerno)

3° Premio € 2.000.000: serie I 191375 a Albuzzano (Pavia)

4° Premio € 1.500.000: serie C 410438 a Roncadelle (Brescia)

5° Premio € 1.000.000: serie N 454262 a Montescudo Monte Colombo (Rimini)

Altre News per: lotteriaitalia2023nottefortunavincitorioltre