Napoli: Concetta Russo Colpita da un Proiettile del Nipote Gaetano Santaniello

La tragedia ha colpito la famiglia di Concetta Russo, meglio conosciuta come Cinzia, quando è stata colpita fatalmente da un proiettile sparato dal nipote, Gaetano Santaniello. Le ultime parole di Concetta sono state un rimprovero quando ha visto il nipote tirare fuori una pistola durante una riunione familiare.

La tragica vicenda si è verificata il 3 gennaio 2024, alle 6.51, presso l'ospedale Sacro Cuore di Negrar. Gaetano, residente a Pantigliate, Milano, aveva mostrato la pistola, una beretta semiautomatica modello 84F, calibro 9 corto, ai parenti. La zia, preoccupata del pericolo di avere un'arma in casa, ha chiesto al nipote di metterla via.

Gaetano ha risposto tranquillizzando la zia, mostrando il caricatore vuoto. Tuttavia, la pistola conteneva un colpo in canna, e quando Concetta ha insistito nel chiedere di metterla via, il proiettile è partito raggiungendola alla testa.

La moglie di Gaetano è stata la prima a chiamare il 118, seguita dall'avviso al marito di Concetta, che non si era accorto di nulla essendo appena uscito dal bagno. L'incidente apparentemente involontario si è verificato dieci minuti dopo la mezzanotte, durante le festività natalizie a Afragola, Napoli.

Il figlio della vittima, visibilmente disperato, ha raccontato che Gaetano era entrato in cucina con la pistola per mostrare ai parenti, dopo averla presa da un mobile in camera. Sia la moglie che la zia lo hanno rimproverato, chiedendogli di mettere via l'arma. È stato in quel momento che il colpo è partito, colpendo Concetta, che è morta in ospedale.

Gaetano ha raccontato una versione simile agli investigatori, sottolineando che non aveva intenzione di usare l'arma e che il colpo era partito accidentalmente. Tuttavia, è stato arrestato con l'accusa di porto d'armi e ricettazione, poiché la pistola era stata rubata due settimane prima a Sesto Calende, Varese.

La famiglia è in lutto, e la salma di Concetta Russo è stata sottoposta a sequestro per ulteriori indagini sulla tragica vicenda.

